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Навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися: в Офісі президента дали відповідь

27 квітня, 18:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Подоляк впевнений, що Кремль фактично прийняв пропозицію Зеленського про зустріч

Президент Володимир Зеленський запропонував зустріч російському лідерові Володимиру Путіну для того, щоб прискорити процес врегулювання конфлікту на Донбасі. Без прямих переговорів на найвищому рівні цього досягти не вдасться.

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Про це сказав у коментарі агенції Інтерфакс-Україна радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Кремль фактично прийняв пропозицію Зеленського, а реальні теми переговорів напевно будуть безпосередньо узгоджені під час консультацій між адміністраціями президентів.

"Володимир Зеленський вважає, що прямий міжпрезидентський діалог – це важлива й обов'язкова можливість прискорити час, необхідний на вирішення. Тому що війна – це війна. Це трагедії конкретних людей. Виходячи з цього, президент України запропонував президенту Росії зустріч. Фактично, пропозиція була прийнята. А те, чим наразі обставляється цей факт, є технічною стороною", – сказав Подоляк.

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Він підкреслив, що зупинити війну без переговорів з Росією неможливо.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, на що Путін відповів запрошенням до Москви. Водночас Кремль наполягає, щоб Київ спочатку провів переговори з бойовиками, на що президент України вже відповів категоричною відмовою. Також у РФ пояснили, що їх не влаштовує в можливих переговорах із Зеленським.

Відео: Сьогодні

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зустріч Володимир Зеленський Володимир Путін Михайло Подоляк
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