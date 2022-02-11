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СЬОГОДНІ Новини політики

Закрили канал "Наш": у соцмережах почалася битва аргументів про свавілля та "підспіви" Кремлю

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 лютого, 23:30
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Санкції проти телеканалу було запроваджено РНБО 11 лютого
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 11 лютого, Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти телеканалу "Наш".

У соцмережах відреагували на введення санкції РНБО.

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Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян: "Насолода – це коли агент КДБ ліквідує інших агентів КДБ. "Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці" – все-таки Чубинський знав, що писав".

Політолог Дмитро Співак: "Упевнений, що сьогоднішнє рішення РНБО стане початком дуже швидкого та сумного кінця цієї влади! Усім людям рота не закриєш! І думати не заборониш! Узурпація влади в Україні не приживається!".

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Український кінорежисер Олег Сенцов: "РНБО, дякую за закриття чергового проросійського звалища – телеканалу "Наш"!".

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Перший заступник головного редактора Країна.UA Світлана Крюкова: "РНБО ввела санкції проти телеканалу "Наш". Корупціонери та безмежники".

Журналіст Михайло Ткач: "І що тепер не дивитися?".

Волонтер Віталій Дейнега: "- Скажи мені ці три слова... – Закрили канал "Наш".

Соліст гурту "Karta Svitu" Іван Марунич: "Залиште хоча б "Інтер", нелюди".

Журналіст Сергій Іванов: "Телеканал "Наш" перейшов в авіарежим".

Громадський діяч Сергій Стерненко: "Гуд бай, помийка російськиа! Сьогодні у РФ в інфопросторі стало менше зброї. Завдяки вам".

Політичний оглядач Леонід Швець: "Налітай, подешевшало".

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула: "Кожен, хто підспівує Кремлю, має бути викинутий із нашого інформаційного простору. З ворогами України тільки так і ніяк інакше".

До введення санкцій

Два тижні тому видання Українська правда повідомило, що СБУ готує документи для внесення до списку санкцій телеканалу "Наш". Як розповідають джерела видання, вже деякий час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на каналі та готує подання до РНБО.

За даними ЗМІ, СБУ проводила і перевірку щодо контактів з російською агентурою екснардепа Євгена Мураєва, який у 2021 році передав управління телеканалом "Наш" трудовому колективу.

Нагадаємо, ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв емоційно звернувся до президента України Володимира Зеленського після запровадження санкцій РНБО проти телеканалу "Наш".

"Я, Бог бачить, не хотів говорити багатьох речей і багато робити. Тепер я розумію, що я повинен. Володимире Олександровичу, це твоя остання помилка, і ми точно станемо твоїм вироком. Я, принаймні, для цього зроблю все", – заявив Мураєв в ефірі каналу "Наш".

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