Закрыли канал "Наш": в соцсетях началась битва аргументов о беспределе и "подпевалах" Кремлю

Санкции против телеканала были введены СНБО 11 февраля

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 11 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против телеканала "Наш".

В соцсетях отреагировали на введение санкция СНБО.

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Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Наслаждение – это когда агент КГБ ликвидирует других агентов КГБ. "Погибнут наши враги, как роса на солнце" – все-таки Чубинский знал, что писал".

Политолог Дмитрий Спивак: "Уверен, что сегодняшнее решение СНБО станет началом очень быстрого и печального конца этой власти! Всем людям рот не закроешь! И думать не запретишь! Узурпация власти в Украине не приживается!".

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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов: "СНБО, спасибо за закрытие очередной пророссийской свалки – телеканала "Наш"!".

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Первый заместитель главного редактора Страна.UA Светлана Крюкова: "СНБО ввел санкции против телеканала "Наш". Коррупционеры и беспредельщики".

Журналист Михаил Ткач: "И что теперь не смотреть?".

Волонтер Виталий Дейнега: "- Скажи мне эти три слова… – Закрыли канал "Наш".

Солист группы "Karta Svitu" Иван Маруныч: "Оставьте хотя бы "Интер", изверги".

Журналист Сергей Иванов: "Телеканал "Наш" перешел в авиарежим".

Общественный деятель Сергей Стерненко: "Гуд бай, помойка российская! Сегодня у РФ в инфопространстве стало меньше оружия. Благодаря вам".

Политический обозреватель Леонид Швец: "Налетай, подешевело".

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула: "Каждый, кто подпевает Кремлю, должен быть выброшен из нашего информационного пространства. С врагами Украины только так и никак иначе".

До введения санкций

Две недели назад издание Украинская правда сообщило, что СБУ готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "Наш". Как рассказывают источники издания, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на канале и готовит представление в СНБО.

По данным СМИ, СБУ проводила и проверку на предмет контактов с российской агентурой экс-нардепа Евгения Мураева, который в 2021 году передал управление телеканалом "Наш" трудовому коллективу.

Напомним, экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев эмоционально обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после введения санкций СНБО против телеканала "Наш".

"Я, Бог видит, не хотел говорить многих вещей и многое делать. Теперь я понимаю, что я должен. Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка, и мы точно станем твоим приговором. Я, по крайней мере, для этого сделаю все", – заявил Мураев в эфире канала "Наш".

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