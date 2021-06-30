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Мураєв передумав керувати своїм каналом – передасть його колективу (відео)

30 червня 2021 18:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Колишній депутат заявив, що перестає займатися медіа-менеджментом і передає управління каналом колективу

Екс-депутат Євген Мураєв вирішив зняти себе повноваження з управління телеканалом "Наш".

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Про це він сказав в прямому ефірі програми на каналі.

"Я повністю передаю все управління каналом трудовому колективу, редакції колективу. Я перестаю займатися медіа-менеджментом, бізнесом. Я хочу обговорити з усією країною ту формулу країни, яку бачу", – заявив Мураєв.

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Також ми повідомляли, що раніше під час ефіру ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" сталася перепалка між секретарем РНБО Олексієм Даніловим і Євгеном Мураєвим. Данілов заявив, що захоплення літака в Білорусі є лише початком для країни, і вона буде обов'язково вільною і демократичною. На що екс-політик Євген Мураєв відповів, нібито Данілов сприяє "конституційній зміні влади в сусідній державі". Водночас Данілов відповів, що ймовірно, Мураєв "їсть російський хліб".

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