Політика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
РНБО у Харкові РНБО у Харкові Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини політики

Телеведуча каналу "Наш" розплакалася у прямому ефірі

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 21:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами Ольги Веремій, вона не розуміє, за що далі боротися
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українська журналістка та телеведуча Ольга Веремій розплакалася у прямому ефірі телеканалу "Наш".

Це сталося на мітингу у Харкові – після інформації про те, що на телеканал накладено санкції РНБО, зазначає "Наш".

Реклама

"Я скажу членам РНБО, які ходили до нас на ефіри, які говорили, що ми хороші, чи не найкращі журналісти, з якими вони спілкувалися. Дякую", – сказала вона.

Також вона сказала, що "не розуміє, за що далі боротися".

Реклама

Що сталося

Сьогодні, 11 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО ввів санкції проти телеканалу "Наш"

"Зокрема, введено санкції проти компанії Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал НАШ) та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка зареєстрована на Кіпрі в м. Лімассол", – сказав він.

Водночас ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв емоційно звернувся до президента України Володимира Зеленського після запровадження санкцій.

Реклама

"Я, Бог бачить, не хотів говорити багатьох речей і багато робити. Тепер я розумію, що я мушу. Володимире Олександровичу, це твоя остання помилка, і ми точно станемо твоїм вироком. Я, принаймні, для цього зроблю все", – заявив Мураєв в ефірі каналу "Наш".

Хто така Ольга Веремій

Ольга Веремій – українська журналістка, телеведуча. Працює ведучою політичного шоу "Марафон" на телеканалі "Наш".

Закінчила медіа школу "Інтера" та Вищу школу Media & Production за спеціальністю "Ведучий інформаційних програм". Здобула досвід кореспондента на телеканалі "Інтер". У 2019-2020 роках – ведуча новин на радіо "Шансон", "POWER.FM", "DJ.FM" та "Бізнес Радіо". З 2020 працює на телеканалі "Наш".

Ольга Веремій. Фото – facebook.com/sklepiukolga.
Ольга Веремій. Фото – facebook.com/sklepiukolga.

Нагадаємо, два тижні тому Українська правда повідомила, що СБУ готує документи для внесення до списку санкцій телеканала "НАШ". Як розповідають джерела видання, вже певний час СБУ фіксує випадки "антиукраїнської пропаганди на каналі та готує подання до РНБО".

За даними ЗМІ, СБУ проводила та перевірку на предмет контактів з російською агентурою екснардепа Євгена Мураєва, який у 2021 році передав управління телеканалом "НАШ" трудовому колективу.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти