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Захарова закотила істерику через слова Зеленського про зміну "Мінська"

29 квітня, 16:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Москві розцінюють заяву Зеленського як відмову України від Мінських угод, хоча самі не виконують навіть перший пункт

Москва занепокоєна заявою президента Володимира Зеленського про намір змінити Мінські угоди і залучити США до "нормандського формату". Про це сказала на брифінгу речник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

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У Москві розцінюють заяву Зеленського як відмову України від Мінських угод.

"Це викликає велику тривогу. Якщо українські представники в Контактній групі і "нормандському форматі" керуватимуться саме цією позицією (перегляд "Мінська" і залучення США до "нормандських" переговорів), то розраховувати на прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі не доводиться", – сказала Захарова.

У МЗС РФ черговий раз спробували схилити Київ до прямих переговорів з бойовиками, щоб зняти відповідальність Росії за розв'язання війни.

Зазначимо, що Москва наполягає на тому, що в ОРДЛО потрібно спочатку провести вибори під дулами автоматів, бойовикам Київ повинен дати повну амністію і тільки потім передача Україні контролю над кордоном. У той же час РФ не виконує навіть перший пункт документа – припинення вогню. Київ же наполягає на виведенні російських військ з Донбасу, роззброєнні бойовиків, передачі контролю над ОРДЛО і тільки потім будуть вибори. Читайте детальніше в нашому матеріалі, чому ініціативу Зеленського експерти вважають важливою.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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