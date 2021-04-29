Українська
$ 27,79
33,53
  1. Новости политики

Захарова закатила истерику из-за слов Зеленского об изменении "Минска"

29 апреля, 16:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Москве расценивают заявление Зеленского как отказ Украины от Минских соглашений, хотя сами не выполняют даже первый пункт

Москва обеспокоена заявлением президента Владимира Зеленского о намерении изменить Минские соглашения и привлечь США к "нормандскому формату". Об этом сказала на брифинге спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Реклама

В Москве расценивают заявление Зеленского как отказ Украины от Минских соглашений.

"Это вызывает большую тревогу. Если украинские представители в Контактной группе и "нормандском формате" будут руководствоваться именно этой позицией (пересмотр "Минска" и привлечение США к "нормандским" переговорам), то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе не приходится", – сказала Захарова.

В МИД РФ очередной раз попытались склонить Киев к прямым переговорам с боевиками, чтобы снять ответственность России за развязывание войны.

Отметим, что Москва настаивает на том, что в ОРДЛО нужно сначала провести выборы под дулами автоматов, боевикам Киев должен дать полную амнистию и только потом передача Украине контроля над границей. В то же время РФ не выполняет даже первый пункт документа – прекращение огня. Киев же настаивает на выводе российских войск с Донбасса, разоружении боевиков, передаче контроля над ОРДЛО и только потом будут выборы. Читайте подробнее в нашем материале, почему инициативу Зеленского эксперты считают важной.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На Донбассе будет
На Донбассе будет "резня": Лавров пригрозил Украине за изменение "Минска"Власть
Мифы и правда об СС
Мифы и правда об СС "Галичина" – что каждому важно знать о параде вышиванок в Киеве 28 апреляВласть
Зеленский внезапно созвал заседание СНБО – что насторожило президента
Зеленский внезапно созвал заседание СНБО – что насторожило президентаВласть
Коболева уволили из
Коболева уволили из "Нафтогаза" (обновлено)Экономика
Рада готовит отставку Степанова – 4 причины его уволить и почему он останется
Рада готовит отставку Степанова – 4 причины его уволить и почему он останетсяВласть
Блокада, войска у границ и Донбасс: о чем будут говорить Путин и Зеленский при встрече – мнения экспертов
Блокада, войска у границ и Донбасс: о чем будут говорить Путин и Зеленский при встрече – мнения экспертовВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять