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Зеленський хоче змінити Мінські угоди і залучити до переговорів США

26 квітня, 10:29

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами президента, він хоче провести двосторонню зустріч з Путіним, підкресливши, що українську сторону "не хвилює місце проведення, мова йде про зміст"

Президент Володимир Зеленський запропонував внести зміни до Мінських угод і залучити до переговорів США, Великобританію та Канаду.

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Про це повідомляє Financial Times.

"Зараз я беру участь в процесі, який був розроблений до мого приходу (на пост президента. – Ред.). Мінський процес повинен бути більш гнучким у цій ситуації. Він повинен служити цілям теперішнього, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", – заявив він.

За словами глави держави, він хоче провести двосторонню зустріч з Володимиром Путіним, підкресливши, що українську сторону "не хвилює місце проведення, мова йде про зміст".

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Водночас Зеленський відкинув пропозицію президента РФ, який порадив Києву почати переговори з представниками так званих псевдореспублік.

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Нагадаємо, раніше глава РФ Володимир Путін відповів на пропозицію зустрічі від українського лідера Володимира Зеленського. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то його готові прийняти в Москві. Найголовніше про зустріч політиків – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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