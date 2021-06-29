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Навіщо Україні територіальна оборона: "слуга народу" про важливий закон Зеленського

29 червня 2021 10:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Добровольчі формування будуть не тільки захищати міста України від агресора, але і на окупованих територіях буде опір

Сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради планується розгляд законопроєкту №5557 про основи національного сротиву. "Слуга народу" Федір Веніславський в етері телеканалу "Україна 24" розповів, що мова йде про законодавче врегулювання діяльності територіальної оборони.

Що таке тероборона і чим буде займатися

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Коли Україна зіткнулася з російською агресією у 2014 році була відсутня правова база в рамках АТО використовувати збройні сили та інші військові формування (вони не могли застосовувати зброю в умовах неоголошеної війни – була гібридна агресія РФ), сказав він.

У той же час він зазначив, що у кожній області є сили тероборони, але вони не повноцінно функціонують, тому що у них немає законодавчої бази.

"Для того, щоб у майбутньому цього не було, щоб наші військові і будь-які громадські формування щодо забезпечення оборони могли спокійно діяти, необхідно законодавче регулювання. Ми повинні чітко розмежувати, чим займається територіальна оборона", – сказав Веніславський.

Нардеп пояснив, що тероборона у всьому світі виконує функцію превентивного стримування агресора: забезпечує нормальне функціонування органів влади, об'єктів критичної інфраструктури.

"В умовах гібридної війни досить вивести з ладу водогін для того, щоб паралізувати велике місто. Коли є загроза з боку країни-агресора, сили тероборони беруть під контроль об'єкти критичної інфраструктури", – розповів "слуга народу".

Добровольцям з тероборони дозволять мати бойову зброю

У селах, містах будуть формуватися добровольчі підрозділи тероборони.

"Їх командиром буде кадровий військовослужбовець, який буде узгоджуватися з командиром бригади, а також буде узгоджуватися з місцевою владою. Важливо в цьому законопроєкті, що, фактично, добровольчі формування матимуть право використовувати мисливську зброю для забезпечення виконання завдань тероборони. Законопроєктом пропонується, щоб представники тероборони мали право вдома зберігати бойові патрони", – сказав Веніславський.

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У ці підрозділи зможуть вступити всі охочі, але головне – забезпечення їх підготовки, щоб в разі агресії всі розуміли, куди йти, що робити, які об'єкти брати під охорону.

Сили спротиву в ОРДЛО і на Донбасі

У законопроєкті також передбачено формування сил опору, які відрізняються від тероборони.

"Коли говоримо про тероборону – це територія, яка контролюється державною владою України, але у нас є ОРДЛО і Крим. Там не територіальна оборона діє – там діють сили спротиву. Це дуже вузька, але дуже підготовлена група людей, яка займається розвідувально-диверсійною діяльністю і завдає великої шкоди окупаційній владі", – резюмував нардеп.

Нагадаємо, 25 травня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти – про основи національного опору і збільшення чисельності Збройних сил. Обидва покликані посилити обороноздатність країни.

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