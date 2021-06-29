Зачем Украине территориальная оборона: "слуга народа" о важном законе Зеленского

Добровольческие формирования будут не только защищать города Украину от агрессора, но и на оккупированных территориях будет сопротивление

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады планируется рассмотрение законопроекта №5557 об основах национального сопротивления. "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что речь идет о законодательном урегулировании деятельности территориальной обороны.

Что такое тероборона и чем будет заниматься

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Когда Украина столкнулась с российской агрессией в 2014 году отсутствовала правовая база в рамках АТО использовать вооруженные силы и другие военные формирования (они не могли применять оружие в условиях необъявленной войны – была гибридная агрессия РФ), сказал он.

В то же время он отметил, что в каждой области есть силы теробороны, но они неполноценно функционируют, потому что у них нет законодательной базы.

"Для того, чтобы в будущем этого не было, чтобы наши военные и какие-либо общественные формирования по обеспечению обороны могли спокойно действовать, необходимо законодательное регулирование. Мы должны четко размежевать, чем занимается территориальная оборона", – сказал Вениславский.

Нардеп объяснил, что тероборона во всем мире выполняет функцию превентивного сдерживания агрессора: обеспечивает нормальное функционирование органов власти, объектов критической инфраструктуры.

"В условиях гибридной войны достаточно вывести из строя водогон для того, чтобы парализовать большой город. Когда есть угроза со стороны страны-агрессора, силы теробороны берут под контроль объекты критической инфраструктуры", – рассказал "слуга народа".

Добровольцам из теробороны разрешат иметь боевое оружие

В селах, городах будут формироваться добровольческие подразделения теробороны.

"Их командиром будет кадровый военнослужащий, который будет согласовываться с командиром бригады, а также будет согласовываться с местной властью. Важно в этом законопроекте, что, фактически, добровольческие формирования будут иметь право использовать охотничье оружие для обеспечения выполнения задач теробороны. Законопроектом предлагается, чтобы представители теробороны имели право дома хранить боевые патроны", – сказал Вениславский.

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В эти подразделения смогут вступить все желающие, но главное – обеспечение их подготовки, чтобы в случае агрессии все понимали, куда идти, что делать, какие объекты брать под охрану.

Силы сопротивления в ОРДЛО и на Донбассе

В законопроекте также предусмотрено формирование сил сопротивления, которые отличаются от теробороны.

"Когда говорим про теробороны – это территория, которая контролируется государственной властью Украины, но у нас есть ОРДЛО и Крым. Там не территориальная оборона действует – там действуют силы сопротивления. Это очень узкая, но очень подготовленная группа людей, которая занимается разведывательно-диверсионной деятельностью и наносят большой вред оккупационной власти", – резюмировал нардеп.

Напомним, 25 мая Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта – об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил. Оба призваны усилить обороноспособность страны.

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