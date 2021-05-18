Я платив їм хабарі! – Як Тищенко спілкувався зі своїми чиновниками-хейтерами до депутатства

Депутат заявив, що опоненти роздмухують про нього скандали, але це нібито все одно піднімає його рейтинг

Депутат Верховної Ради Микола Тищенко розповів, що до роботи депутатом не брав грошей з бюджету і платив хабарі чиновникам.

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Про це він розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

Так, відповідаючи на питання про те, чому Тищенко залишається одним з найскандальніших депутатів цього скликання, він відповів, що скандали роздмухують його опоненти-чиновники. Однак і це, на думку депутата, пішло йому на користь.

"Чого вони всі домоглися? Ще більше підняли мені рейтинг. На їхню думку, кожен другий повинен кидати в мене яйцями. А мене люди люблять і обіймають!", – сказав Тищенко.

Він додав, що його почали хейтити з першого дня появи в парламенті. А до свого депутатства Тищенко нічого не отримував з бюджету і навіть платив хабарі чиновникам, які зараз його ображають.

"То я наркоман, то у мене вухо відклеїлося, то вус відпав, то ноги криві, то я хвіст загубив... І це при тому, що я ніколи не був чиновником. З бюджету не годувався, в тендерах участі не брав. Я завжди платив цим чиновникам за те, щоб жити і працювати в своїй країні. Я їм платив хабарі!", – зазначив Тищенко.

Нагадаємо, раніше Тищенко потрапив у скандал через святкування дня народження дружини під час локдауну. Тоді депутат заявив, що карантин не порушив і жодних кримінальних або адміністративних справ проти нього не заводили.

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Також у липні 2020 у розпал карантину в столиці стало відомо, що його ресторан "Велюр" працював всупереч заборонам цілу ніч. Тоді депутат відмовився коментувати порушення.