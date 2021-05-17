Микола Тищенко: "Карантин не порушував, всі свої ресторани продав" – ексклюзив "Сегодня"

У день народження екс-ресторатор розповів нам про своє ставлення до чорного піару, політики і бурхливої юності з Борисом Савлоховим

Сьогодні нардеп поточного скликання ВР Микола Тищенко, з яким постійно трапляються різні скандали, святкує свій день народження. Не занадто хороший подарунок – оцінки експертів. Вони кажуть, що його політична кар'єра йде на спад.

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"Скандальність і епатажність приносить популярність, але не приносить політичного успіху. Ставлення президента до Тищенка явно погіршився. Колеги у фракції втрачають до нього повагу. Очевидно різке зниження політичного впливу нардепа. Він втратив контроль над Київською організацією "Слуги народу". І я припускаю, став баластом для глави офісу президента Єрмака. Так би мовити, постійним джерелом роздратування і невдоволення. Історія Тищенка – це урок для всіх", – вважає політолог, директор Центру прикладних політичних експертів "Пента" Володимир Фесенко.

А от сам Микола Тищенко на майбутнє дивиться з оптимізмом. Каже, що не хоче афішувати місце, де збирається святкувати. Щоб знову не потрапити в історію, як із днем народження дружини. Вона запросила друзів у ресторан в розпал жорсткого карантину. Правда, назвала це приватною вечіркою і повідомила, що кожен запрошений здав тест на ковід. Але все одно шуму наробила.

З подарунків, які подарували нардепу: безкоштовна підписка на рекламу на телеграм-каналі "Темний лицар". Про це Микола Тищенко сам розповідає "Сегодня":

"Наголошую свій день народження з друзями, колегами, побратимами. Місце не приховую, але і афішувати не хочу. Хочу відзначити і подякувати за подаровану безкоштовну річну рекламу на телеграм-каналі Темний лицар. На Дубинський Про, мабуть, грошей не вистачило".

З нагоди свята Микола Тищенко прокоментував "Сегодня" скандали, в епіцентрі яких він опинявся в останні кілька років. А також розповів, як жив до приходу в політику.

З бюджету не годувався, в тендерах участі не брав

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- Пане Миколо, як вам вдається залишатися одним із найскандальніших депутатів цього скликання? Спочатку ваш ресторан "Велюр" працював під час карантину. Потім дружина Алла Барановська – і її день народження в готелі Fairmont...

- Мої політичні опоненти і заздрісники роздули скандал про те, що мій ресторан "Велюр" під час карантину працює. Але я з 2018 року готувався до політики і продав свій бізнес. Всі свої ресторани. Там тепер інші власники. Я сьогодні де-факто і де-юре до цих ресторанах не маю ніякого відношення. Інша справа, що моє обличчя є брендом, який пов'язаний із цими підприємствами. Зрозуміло ж, що за 25 років роботи в ресторанному бізнесі все не підчистити.

- Тобто, всьому виною політична конкуренція?

- Я ні через що виправдовуватися не хочу, втомився. Все це політичне переслідування і війни проти мене інших політиків. Але я все одно не засмучуюсь. І кожному з опонентів пропоную надіти кімоно і вийти зі мною на чесний бій. Але поки що ніхто не хоче надягати кімоно...

І, до речі, чого вони всі домоглися? Ще більше підняли мені рейтинг. На їхню думку, кожен другий повинен кидати в мене яйцями. А мене люди люблять і обіймають! Так що там говорити. З першого дня моєї появи в парламенті в мене "летить". То я наркоман, то у мене вухо відклеїлося, то вус відпав, то ноги криві, то я хвіст загубив... І це при тому, що я ніколи не був чиновником. З бюджету не годувався, в тендерах участі не брав. Я завжди платив цим чиновникам за те, щоб жити і працювати в своїй країні. Я їм платив хабарі!

Втомився платити хабарі

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- Ви маєте на увазі, платили хабарі під час роботи в ресторанному бізнесі?

- Коли я почав свій бізнес, ресторанна сфера взагалі була "просадженою". Існувало всього кілька ресторанних груп. Наприклад, Козирна карта. Звісно, там дорослі люди зібралися, досвідчені. І американські гроші там були. У мене, простого київського хлопчини, такої "фори" не було. Але я брав активністю і перфекціонізмом. Головне, що я тоді зрозумів: перемогти в конкурентній і нерівній боротьбі з закладами "Козирної карти" можна тільки при наявності своєї міцної команди, і не помилився. Тому, що коли хлопці зрозуміли, що на ринку з'явився конкурент, у мене почалися перевірки за перевірками.

У моєму першому ресторані "Рішельє" податківці прямо навпроти барної стійки касира поставили свій пост. Навряд чи в Україні хтось може похвалитися таким спогадом! Уявляєте, сидів податківець і перевіряв кожен пробитий чек! А для того, що б нічого не пропустити, вони мінялися. Один вибігав у туалет, інший вдавався на його місце. Було дуже смішно на це дивитися. Потім ще багато всього було... подібного. Зрештою, я втомився дивитися на свавілля. І вирішив йти в політику.

- До ресторанного бізнесу ви, здається, взуття продавали?

- Ми з партнерами скинулися і відкрили магазин взуття Євромода на Рогнединській, 2. Привозили товар з Італії. Тому взуття у нас була кращою в країні. Чоловічим взуттям я займався разом з партнером. Навіть італійський для цього вчив. По суті, ми були і власниками, і байерами, і бухгалтерами, і маркетологами.

"Борис Савлохов був овіяний ореолом успіху, влади і сили"

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-У вас і на ринку "Меркурій" біля готелю "Спорт" був магазинчик...

- Ви про ринок, який знаходився біля колишньої станції метро "Республіканський стадіон" (нині це ст. м. "Олімпійська", – "Сегодня")? Там у нас був тільки лоток від магазину. Взагалі, в той час у всіх магазинів Києва були там свої точки. По суті, вся країна на цьому ринку працювала.

- За словами творця УБОЗ МВС полковника Валерія Кура, у "дев'яності" ринок "Меркурій" був поділений між великими організованими злочинними угрупованнями столиці. Кожна з ОЗУ знімала рекетирську данину з певного сектору на ринку. Були там інтереси і у відомого кримінального угруповання Бориса Савлохова. До слова, ходять чутки, що тоді ви були бригадиром цього угруповання. В результаті чого ви нібито "сколотили" стан і відкрили в столиці мережу ресторанів. Що ви про це скажете?

- Давайте розвінчувати чутки! Борис Сосланович Савлохов був головним тренером збірної України з вільної боротьби. Природно, що для хлопчаків мого віку він був кумиром. Був овіяний ореолом успіху, влади і сили. І звичайно, ми всі хотіли бути на нього схожі! Про те, що він нібито був лідером якоїсь там ОЗУ, я взагалі дізнався після його смерті (Борис Савлохов був засуджений 16 червня 2000 року за вимагання й хуліганство на строк 7 років, а в 24 травня 2004-го помер від серцевого нападу на території ВТК № 67 в Чернівецькій області, – "Сегодня").

- А особисто з Савлоховим ви були знайомі?

- Ну звичайно, ми з ним перетиналися в манежі, під час тренувань. Досить багато спілкувалися особисто. Але у мене були інші тренери: Прусин Олександр Вікторович і Кочавцев Віктор Іванович. Саме вони виховали в мені спортивний характер переможця, зробили мене справжнім чоловіком. Пояснили, що справжній спортсмен ніколи не буде використовувати силу проти слабких. Я і наразі дотримуюся цих принципів.

- Деякі ЗМІ пишуть, що в ті часи у вас було прізвисько "Коля Оболонський". Це правда?

- Знаєте, Коль Оболонських було багато...

- Ну, давайте по-чесному... В кінці восьмедесятих – початку дев'яностих в столиці, та й по всій Україні, підлітки постійно влаштовували бійки "район на район". І звичайно, давали друг одному прізвиська ...

- Ну, якщо ви пам'ятаєте ті часи... Тоді ті, хто жив на Печерську, думали, що вони круті. А нас – оболонських, вважали непотребом. А ми себе поважали. І ось у нас з ними був одвічне питання: хто справжній киянин? Вони з Печерська або ми з Оболоні? Кияни, думаю, пам'ятають, що в той час будь-який хлопець міг просто йти по місту, але його зупиняла група незнайомих хлопців і питала, з якого він мікрорайону. Якщо він назвав не найсильніший мікрорайон, дубасили так, що мало не здасться...

- А особисто ви в бійках "район на район" брали участь?

- А як же! Це у нас це була природне середовище виживання. Пам'ятаю, одного разу повертався з тренування ввечері, і на стадіоні школи № 252 побачив вогники... Це прийшов 2-й мікрорайон бити 7-й мікрорайон, щоб показати, хто в домі господар. А я був з 7-го. Як же я міг не втрутитися? Взагалі, відтоді у мене навіть шрам на нозі залишився. Навіть не пам'ятаю, хто, коли і чим мене вдарив. Але я про ті часи не шкодую. Завдяки цьому досвіду, у хлопців з Оболоні сформувався дух справжніх чоловіків. Цей дух веде мене по життю і тепер.

"Я нікому своєю кар'єрою не зобов'язаний"

- Добре. Давайте повернемося до поточного моменту. Кажуть, що вашій другій дружиною була племяница Віталія Журавського, депутата ВР III, VI, і VII скликань, заступник голови Київської міськдержадміністрації, члена Партії регіонів. Він начебто і допоміг вам зробити кар'єру ресторатора і публічної людини...

- Це правда, я був одружений на племінниці Журавського – Ірині. Але інше – нісенітниця. Я все зробив сам. Я взагалі вважаю, що всі шлюби укладаються на небесах. Я сьогодні щасливий, у мене прекрасні сини. Улюблена третя дружина Алла Барановська: розумниця, красуня, спортсменка, комсомолка... Я щасливий в новому шлюбі і озираючись назад, ні про що не шкодую. Все, що було в моєму житті – було пов'язано тільки з почуттями, а не з розрахунком.

- Правда, що ви великі друзі з главою офісу президента Андрієм Єрмаком? Кажуть також, що саме йому ви і зобов'язані йому своєю кар'єрою?

- Я нікому не зобов'язаний кар'єрою. Але з Андрієм Борисовичем ми дійсно дружимо більше тридцяти років, і він хрестив мого сина. Хоча бачимося дуже рідко. Знаєте, я вам так скажу, про всіх наклепах на мене. Я до всього поганого, що відбувається в політиці навколо мене, ставлюся з гумором. Але ніхто в цьому житті карму не відміняв. Бумеранг буде одноздначно. Я це знаю.