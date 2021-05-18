Я платил им взятки! – Как Тищенко общался со своими чиновниками-хейтерами до депутатства

Николай Тищенко, народный депутат от "Слуги народа"
Депутат Верховной Рады Николай Тищенко рассказал, что до работы депутатом не брал денег из бюджета и платил взятки чиновникам.
Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".
Так, отвечая на вопрос о том, почему Тищенко остается одним из самых скандальных депутатов этого созыва, он ответил, что скандалы раздувают его оппоненты-чиновники. Однако и это, по мнению депутата, пошло ему на пользу.
"Чего они все добились? Еще больше подняли мне рейтинг. По их мнению, каждый второй должен бросать в меня яйцами. А меня люди любят и обнимают!", – сказал Тищенко.
Он добавил, что его начали хейтить с первого дня появления в парламенте. А до своего депутатства Тищенко ничего не получал с бюджета и даже платил взятки чиновникам, которые сейчас его оскорбляют.
"То я наркоман, то у меня ухо отклеилось, то ус отпал, то ноги кривые, то я хвост потерял… И это при том, что я никогда не был чиновником. С бюджета не кормился, в тендерах не участвовал. Я всегда платил этим чиновникам за то, чтобы жить и работать в своей стране. Я им платил взятки!", – отметил Тищенко.
Напомним, ранее Тищенко попал в скандал из-за празднования дня рождения жены во время локдауна. Тогда депутат заявил, что карантин не нарушил и никаких уголовных или административных дел против него не заводили.
Также в июле 2020 в разгар карантина в столице стало известно, что его ресторан "Велюр" работал вопреки запретам целую ночь. Тогда депутат отказался комментировать нарушение.