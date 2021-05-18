Тищенко про дружбу з Єрмаком і кар'єру: Хрестив мого сина

Нардеп розповів, що ставиться до наклепів на себе з гумором, але вірить, що кожен отримає по заслугах

Тищенко розповів про дружбу з Єрмаком

Народний депутат Микола Тищенко дружить з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком вже понад 30 років, але в кар'єрі той йому нібито не допомагав, а просто став хрещеним його сина.

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Про це нардеп розповів у інтерв'ю "Сьогодні".

"Я нікому не зобов'язаний кар'єрою. Але з Андрієм Борисовичем ми дійсно дружимо понад тридцяти років, і він хрестив мого сина. Хоча бачимося дуже рідко", – поділився нардеп.

Він додав, що ставиться до всіх чуток про себе з гумором і вірить, що кожен отримає по заслугах.

"Знаєте, я вам так скажу про всі наклепи на мене. Я до всього поганого, що відбувається в політиці навколо мене, ставлюся з гумором. Але ніхто в цьому житті карму не скасовував. Бумеранг буде однозначно", – впевнений Тищенко.

Нагадаємо, Микола Тищенко також розповів, що після скандалу через вечірку в розпал локдауну, в який він потрапив місяць тому, свій день народження 17 травня вирішив відсвяткувати тихо, а в подарунок отримав безкоштовну рекламу на телеграм-каналі "Темний лицар".

Ми також повідомляли, що в березні народний депутат Микола Тищенко очолив закарпатський осередок "Слуги народу".