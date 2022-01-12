"Вийшов зайчик погуляти": канал "Рада" знову зганьбився – не пощастило Шмигалю (відео)

Телеканал "Рада" під час трансляції доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля припустився чергового ляпу. Коли чиновник озвучував дані, закадровий голос диктора заглушив його дитячою лічилкою про зайчика.
Конфуз зі Шмигалем
"Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик погуляти", – сказала дикторка.
Також вона запропонувала засунути назад щось, що було витягнуто раніше.
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Були й інші ляпи каналу
11 січня в ефірі телеканалу "Рада" фото Стефанчука з'явилося поруч із написом "Раптом помер" про президента Європарламенту Давіда Сассолі. Візуально це виглядало так, ніби йдеться про смерть Стефанчука. Справа в тому, що зараз спікер захворів на коронавірус , і багато хто подумав, що його не стало через хворобу.
Після цього спікер на своїй сторінці у Facebook повідомив про своє благополучне "воскресіння" і опублікував пісню гурту Чайф "Не поспішай ти нас ховати" і додав, що це адресовано "телеканалу Рада".
19 грудня у прямому ефірі парламентського телеканалу "Рада" журналістка не змогла вимовити слово "архістратиг". Зокрема, вона двічі сказала, що знаходиться біля храму "аристратига Михайла". Жінка, що проходила повз, поправила журналістку: "Архістратига, а не аристратрига!".
На канал виділили мільйони, але поки що не відпрацьовують
Парламентський телеканал "Рада" отримав із держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату. Наразі канал на тестовому мовленні, а повноцінно почне працювати з 25 січня. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні ток-шоу та аналітичні програми із відомими ведучими. Нову студію облаштували просто у кулуарах парламенту. Але ще до запуску канал зіштовхнувся із хвилею хейту. Читайте про це докладніше у статті "Сьогодні".
Скандали з телеканалом "Рада"
- 16 грудня Петро Порошенко увірвався в ефір телеканалу та поскандалив із ведучими телеканалу "Рада" , студія якого знаходиться у кулуарах парламенту. Він увірвався в прямий ефір із звинуваченнями, що канал перезапущено на користь Банкової. Гостем телеканалу на той момент був голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
- 17 грудня Народний депутат від "ЄС" Артур Герасимов також увірвався в ефір телеканалу "Рада", але журналісти оперативно відключили прямий ефір
- Крім того, над Україною вкотре нависла загроза позбавлення безвізового режиму з ЄС. Причиною для цього, нібито, може стати реформування телеканалу "Рада" та ситуація з телеканалом "Дім".