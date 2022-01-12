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"Вышел зайчик погулять": канал "Рада" снова опозорился – не повезло Шмыгалю (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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12 января, 17:20
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Обновленный канал "Рада" выдал очередной ляп во время выступления премьера
В эфире произошел очередной казус
В эфире произошел очередной казус / Фото: Коллаж: Сегодня

Телеканал "Рада" во время трансляции доклада премьер-министра Дениса Шмыгаля допустил очередной ляп. Когда чиновник озвучивал данные, закадровый голос диктора заглушил его детской считалочкой про зайчика.

Конфуз со Шмыгалем

"Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять", – сказала диктор.

Также она предложила засунуть назад нечто, что было вытянуто до этого.

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Были и другие ляпы канала

11 января в эфире телеканала "Рада" фото Стефанчука появилось рядом с надписью "Внезапно умер" о президенте Европарламента Давиде Сассоли. Визуально это выглядело так, будто речь о смерти Стефанчука. Дело в том, что в данный момент спикер заболел коронавирусом, и многие подумали, что его не стало из-за болезни.

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После этого спикер на своей странице в Facebook сообщил о своем благополучном "воскрешении" и опубликовал песню группы Чайф "Не спеши ты нас хоронить" и добавил, что это адресовано "телеканалу Рада".

19 декабря в прямом эфире парламентского телеканала "Рада" журналистка не смогла выговорить слово "архистратиг". В частности она дважды сказала, что находится возле храма "аристратига Михаила". Проходившая мимо женщина поправила журналистку: "Архистратига, а не аристратрига!".

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На канал выделили миллионы, но пока не отрабатывают

Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Сейчас канал на тестовом вещании, а полноценно начнет работать с 25 января. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента. Но еще до запуска канал столкнулся с волной хейта. Читайте об этом подробнее в статье "Сегодня".

Скандалы с телеканалом "Рада"

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