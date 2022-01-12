"Вышел зайчик погулять": канал "Рада" снова опозорился – не повезло Шмыгалю (видео)

Телеканал "Рада" во время трансляции доклада премьер-министра Дениса Шмыгаля допустил очередной ляп. Когда чиновник озвучивал данные, закадровый голос диктора заглушил его детской считалочкой про зайчика.
Конфуз со Шмыгалем
"Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять", – сказала диктор.
Также она предложила засунуть назад нечто, что было вытянуто до этого.
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Были и другие ляпы канала
11 января в эфире телеканала "Рада" фото Стефанчука появилось рядом с надписью "Внезапно умер" о президенте Европарламента Давиде Сассоли. Визуально это выглядело так, будто речь о смерти Стефанчука. Дело в том, что в данный момент спикер заболел коронавирусом, и многие подумали, что его не стало из-за болезни.
После этого спикер на своей странице в Facebook сообщил о своем благополучном "воскрешении" и опубликовал песню группы Чайф "Не спеши ты нас хоронить" и добавил, что это адресовано "телеканалу Рада".
19 декабря в прямом эфире парламентского телеканала "Рада" журналистка не смогла выговорить слово "архистратиг". В частности она дважды сказала, что находится возле храма "аристратига Михаила". Проходившая мимо женщина поправила журналистку: "Архистратига, а не аристратрига!".
На канал выделили миллионы, но пока не отрабатывают
Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Сейчас канал на тестовом вещании, а полноценно начнет работать с 25 января. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента. Но еще до запуска канал столкнулся с волной хейта. Читайте об этом подробнее в статье "Сегодня".
Скандалы с телеканалом "Рада"
- 16 декабря Петр Порошенко ворвался в эфир телеканала и поскандалил с ведущими телеканала "Рада", студия которого находится в кулуарах парламента. Он ворвался в прямой эфир с обвинениями, что канал перезапущен в интересах Банковой. Гостем телеканала в тот момент был глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
- 17 декабря Народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов также ворвался в эфир телеканала "Рада", но журналисты оперативно отключили прямой эфир.
- Кроме того, над Украиной в очередной раз нависла угроза лишения безвизового режима с ЕС. Причиной для этого, якобы, может стать реформирование телеканала "Рада" и ситуация с телеканалом "Дом".