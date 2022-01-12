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СЬОГОДНІ Влада

"Просто хотілося пожити": Стефанчук попросив не ховати його

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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12 січня, 05:05
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На помилку телеканалу "Рада" спікер відповів відеокліпом
Руслан Стефанчук відреагував на помилку телеканалу "Рада" / Колаж "Сьогодні"
Руслан Стефанчук відреагував на помилку телеканалу "Рада" / Колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з гумором повідомив про своє благополучне "воскресіння" після того, як телеканал "Рада" протитрував фотографію спікера повідомленням про його смерть.

На своїй сторінці у Фейсбуці політик порадив телеканалу "Рада" "не поспішати", поставивши відеокліп з такою назвою гурту "Чайф".

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"А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела.
У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить.
У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить", – співається в пісні.

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Реакція

Колеги спікера пораділи, що з Русланом Олексійовичем все добре. Навіть депутати із протилежного табору.

"Почуття гумору підтверджує, що живий:) і слава Богу:)", – прокоментувала пост Ірина Геращенко із "Європейської Солідарності".

Однопартієць Юлія Яцик зазначила, що така реакція спікера обіцяє новий політичний сезон ще цікавішим: "гітара, цигани, ведмеді…"

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Відповіли й представники телеканалу "Рада". Ведуча Тетяна Гончарова відреагувала на скандальний ляп в ефірі жартом.

Що сталося

Вранці 11 січня стало відомо, що телеканал "Рада" осоромився під час трансляції заяви голови парламенту Руслана Стефанчука.

Речник Ради прокоментував повідомлення, що в Італії в онкологічному центрі помер голова Європейського парламенту Давид Сассолі. У відеорепортажі коментар Стефанчука було підписано так, ніби це сталося з ним.

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