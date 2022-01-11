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СЬОГОДНІ Влада

Стефанчука поховали у прямому ефірі: новий ляп скандального телеканалу влади

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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11 січня, 17:27
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Канал "Рада" вже місяць як оновився, але періодично видає перли
Стефанчук, мабуть, сам у шоці. Колаж "Сьогодні"
Стефанчук, мабуть, сам у шоці. Колаж "Сьогодні"

Телеканал "Рада" сьогодні осоромився під час трансляції заяви голови парламенту Руслана Стефанчука. Один із титрів збентежив українців, оскільки візуально виглядало, що оголосили про смерть спікера.

Заява Стефанчука

Спікер Ради відреагував на сумні новини з Євросоюзу. Сьогодні в Італії в онкологічному центрі помер голова Європейського парламенту Давид Сассолі. Йому було 65 років. Стефанчук зазначив, що із життя пішов справжній друг України.

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"Під час російської ескалації на кордонах України навесні 2021 року він закликав Росію зробити крок назад. А також неодноразово наполягав на санкціях проти Росії та Білорусі", – написав він у Facebook.

Але щось пішло не так – замість Сассолі "поховали" живцем Стефанчука

У прямому ефірі телеканалу "Рада" показали співчуття спікер про смерть Сассолі, але титр зі словами "раптово помер" невдало виставили під фотографією Стефанчука. Візуально це виглядало так, ніби йдеться про смерть Стефанчука.

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Зазначимо, що цей ляп виглядає особливо страшним на тлі новин, що Стефанчук знову захворів на COVID-19. Але, тим не менш, почувається він нормально.

Після запуску оновленого мовлення не обійшлося без ляпу

Як відомо, з 15 грудня 2021 року державний телеканал "Рада" змінив формат і тепер виходить в ефір із сучасної парламентської студії. А отак ефір виглядав ще до реформування.

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А під кінець 2021 року під час прямого ефіру на телеканалі "Рада" журналістка потрапила у кумедну ситуацію, переплутавши назву храму Архістратига Михаїла. Однак жінка, що знаходиться поруч, двічі повторила правильну назву: "Архістратига, а не арістратига".

Були й скандали, причому прямо у Раді

16 грудня Петро Порошенко увірвався в ефір телеканалу і поскандалив з ведучими телеканалу "Рада", студія якого розташована у кулуарах парламенту. Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями, що канал перезапущено на користь Банкової. Гостем телеканалу на той момент був голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

17 грудня народний депутат від "ЄС" Артур Герасимов також увірвався в ефір телеканалу "Рада", але журналісти оперативно відключили прямий ефір.

Влада вливає у канал великі гроші

Парламентський телеканал "Рада" отримав із держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату. Наразі канал на тестовому мовленні, а повноцінно почне працювати з 25 січня. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні ток-шоу та аналітичні програми з відомими ведучими. Нову студію облаштували просто в кулуарах парламенту. Але ще до запуску канал відчув на собі хвилю хейту. Читайте про це докладніше у статті "Сьогодні".

А на телеканалі "Україна" вийшло спецрозслідування про те, як команда президента Володимира Зеленського намагається побудувати за бюджетні кошти медіахолдинг, який матиме лояльну до Банкової інформаційну політику. Є тут зв'язок і з каналом "Рада".

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