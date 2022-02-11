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Зустріч із Путіним вразила! Які зміни побачив Макрон

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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11 лютого, 17:18
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У французькій делегації поділилися подробицями візиту до Москви
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном постійно озвучував претензії часів кінця холодної війни.

Про це повідомили два джерела в оточенні французького лідера, передає Reuters.

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Макрон був вражений тим, наскільки Путін відрізняється від того, яким він був під час зустрічі на Французькій Рів'єрі три роки тому, повідомили джерела у першому звіті французької делегації про візит до Росії.

"Він (Путін) дав йому п'ять годин історичного ревізіонізму", – повідомило одне з двох джерел. За його словами, Путін говорив, що Захід порушив зобов'язання перед Росією з 1997 року через розширення НАТО за рахунок держав колишнього радянського блоку.

"Він годинами переписує історію з 1997 року. Він топить вас у цих довгих монологах. А президент (Макрон) продовжував повертатися до злободенних проблем", – сказало джерело, яке було поінформовано про зміст переговорів Макрона та Путіна і говорило на умовах анонімності.

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Згадав угоду з НАТО та український Майдан

Згідно з першим французьким джерелом, Путін неодноразово повертався до питання про угоду з НАТО 1997 року, яка проклала шлях до вступу до Альянсу трьом країнам колишнього радянського блоку — Польщі, Угорщині та Чехії. Путін назвав цю угоду зрадою колишніх обіцянок Альянсу не розширюватись. Зазначимо, що члени НАТО заперечують, що будь-коли давали подібні обіцянки.

Путін також згадав революцію на Майдані у 2014 році, коли проросійський український лідер Віктор Янукович утік через масові вуличні протести, та про обрання Володимира Зеленського президентом України у 2019 році.

"Він каже, що це (Майдан – ред.) був переворот, і що Зеленський контролюється США", – сказало перше джерело.

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/ Фото: Reuters

Реакція Макрона

За словами другого джерела, після переговорів у понеділок Макрон сказав своїй команді, що коли він приймав Путіна у Франції у 2019 році, кремлівський лідер здавався "менш жорстким і менш зосередженим на історії", ніж цього разу.

Вилітаючи з Москви, Макрон сказав журналістам, що вважає, що є реальна перспектива зупинити ескалацію, хоча ще зарано говорити про конкретні зобов'язання Росії щодо відступу, і все ще існують реальні ризики ескалації збройного конфлікту.

Зустріч двох президентів

/ Фото: Reuters

7 лютого у Москві відбулися переговори президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, які тривали понад 5 годин.

За підсумками зустрічі президент РФ заявив про "наявність спільної стурбованості" Росії та Франції у сфері безпеки в Європі. Він додав, що Франція бере "фундаментальну участь у європейській безпеці", у тому числі розробку Мінських угод та організацію "нормандського формату".

Володимир Путін виступає за те, щоб повернути НАТО до рамок 1997 року — до прийняття туди країн пострадянського блоку.

Своєю чергою президент Франції заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі поводилися відповідально".

За його словами, зустріч двох президентів може "відкрити шлях до деескалації". При цьому Макрон зазначив, що хотів би обговорити питання безпеки, ситуацію довкола України, а також "нормандський формат".

Президенти сиділи навпроти один одного за довгим білим овальним столом: Макрон – з одного краю, Путін – з іншого. Довжина столу становить 4 метри.

Попри те, що російський лідер прищепився від коронавірусу, він вирішив дотримуватися п'ятиметрової дистанції. Величезний кремлівський стіл і самого Путіна жорстко висміяли у соцмережах.

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