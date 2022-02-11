Встреча с Путиным поразила! Какие изменения увидел Макрон

Во французской делегации поделились подробностями визита в Москву

Эммануэль Макрон, Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном постоянно озвучивал претензии времен конца холодной войны.

Об этом сообщили два источника в окружении французского лидера, передает Reuters.

Реклама

Макрон был поражен тем, насколько Путин отличается от того, каким он был во время встречи на Французской Ривьере три года назад, сообщили источники в первом отчете французской делегации о визите в Россию.

"Он (Путин) дал ему пять часов исторического ревизионизма", — сказал один из двух источников. По его словам, Путин вещал о том, что Запад нарушил обязательства перед Россией с 1997 года из-за расширения НАТО за счет государств бывшего советского блока.

"Он часами переписывает историю с 1997 года. Он топит вас в этих длинных монологах. А президент (Макрон) продолжал возвращаться к злободневным проблемам", — сказал источник, который был проинформирован о содержании переговоров Макрона и Путина и говорил на условиях анонимности.

Реклама

Вспомнил соглашение с НАТО и украинский Майдан

Согласно первому французскому источнику, Путин неоднократно возвращался к вопросу о соглашении с НАТО 1997 года, которое проложило путь к вступлению в Альянс трем странам бывшего советского блока — Польше, Венгрии и Чехии. Путин назвал это соглашение предательством прежних обещаний Альянса не расширяться. Отметим, члены НАТО отрицают, что когда-либо давали подобные обещания.

Путин также вспомнил революцию на Майдане в 2014 году, когда пророссийский украинский лидер Виктор Янукович бежал из-за массовых уличных протестов, и об избрании Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году.

"Он говорит, что это (Майдан — ред.) был переворот, и что Зеленский контролируется США", — сказал первый источник.

Реклама

Эммануэль Макрон и Владимир Путин на брифинге после встречи / Фото: Reuters

Реакция Макрона

По словам второго источника, после переговоров в понедельник Макрон сказал своей команде, что когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, кремлевский лидер казался "менее жестким и менее сосредоточенным на истории", чем в этот раз.

Вылетая из Москвы, Макрон сказал журналистам, что считает, что есть реальная перспектива остановить эскалацию, хотя еще слишком рано говорить о конкретных обязательствах России по отступлению, и все еще существуют реальные риски эскалации вооруженного конфликта.

Встреча двух президентов

Путин и Макрон сидели на разных концах огромного стола / Фото: Reuters

7 февраля в Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые длились более 5 часов.

По итогам встречи президент РФ заявил о "наличии общей озабоченности" России и Франции в сфере безопасности в Европе. Он добавил, что Франция принимает "фундаментальное участие в европейской безопасности", в том числе разработке Минских соглашений и организации "нормандского формата".

Владимир Путин выступает за то, чтобы вернуть НАТО в рамки 1997 года — до принятия туда стран постсоветского блока.

В свою очередь президент Франции заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все вели себя ответственно".

По его словам, встреча двух президентов может "открыть путь к деэскалации". При этом Макрон отметил, что хотел бы обсудить вопросы безопасности, ситуацию вокруг Украины, а также "нормандский формат".

Президенты сидели напротив друг друга за длинным белым овальным столом: Макрон – с одного края, Путин – с другого. Длина стола составляет 4 метра.

Несмотря на то, что российский лидер привился от коронавируса, он решил соблюдать пятиметровую дистанцию. Огромный кремлевский стол и самого Путина жестко высмеяли в соцсетях.

Читайте также: