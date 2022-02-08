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Дистанція величезна, але спілкувалися на "ти": що не так із зустріччю Макрона та Путіна

Павло Заяць Павло Заяць
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МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 06:15
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Президенти Росії та Франції не бачилися два роки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон 7 лютого провели переговори в Москві, на яких обговорили ситуацію в Україні та європейську безпеку.

ЗМІ звернули увагу, що на переговорах лідери двох країн трималися одна від одної на максимальній відстані – сиділи на різних кінцях довгого столу.

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/ Фото: сайт Кремля

При цьому Макрон та Путін спілкувалися один з одним на ти.

Прес-служба Кремля цитує слова, якими Путін зустрів Макрона:

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"Шановний пане президент, дорогий Еммануелю! Я дуже радий тебе бачити. Ми не зустрічалися вже два роки, і, звісно, накопичилося дуже багато питань, які можна і треба обговорювати в такому прямому форматі. Але все-таки за ці роки наші контакти ніколи не переривалися, ми у постійному контакті".

Макрон добивається деескалації на кордоні РФ та України

Президент Франції Емманюель Макрон приїхав до Москви через нарощування військового угруповання РФ біля кордонів України.

"Ми обговоримо умови деескалації. Ви повинні бути дуже реалістичними. Ми не досягнемо односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми та жести взаємної довіри", – сказав Макрон.

На його думку, європейським країнам необхідно знайти "новий баланс", поважаючи при цьому інтереси Росії у сфері безпеки. Проте країни НАТО впевнені, що Путін відступить лише перед демонстрацією сили та збільшення постачання зброї на українську територію.

8 лютого Макрон зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

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