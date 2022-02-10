Політика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини політики

"Трясеться за своє нікчемне життя": Ярош висміяв Путіна за "кілометровий" стіл з Макроном

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 13:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник головнокомандувача ЗСУ жорстко пройшовся по господарю Кремля
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Причиною, через яку президент Росії Володимир Путін перебував під час переговорів з французьким лідером Еммануелем Макроном на великій відстані, стало те, що він дуже переживає за своє життя. Про це сказав екслідер "Правого сектора", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош в ефірі програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

"Ми бачимо, як він трясеться за своє нікчемне життя, зустрічається з керівниками держав при дистанції в десятки метрів", – сказав Ярош.

Також він зазначив, що президент Росії поводиться так, попри те, що щеплений "Супутником V".

Реклама

"Видно, що він так трясеться за себе, що жах. Такі люди не можуть бути нормальними лідерами, воно нікчемне і незграбне. Проте від них і загроза найбільша, на жаль", – зазначив він.

Путін і Макрон сиділи за величезним столом

Президенти сиділи навпроти один одного за довгим білим овальним столом: Макрон – з одного краю, Путін – з іншого. Довжина столу становить 5 метрів. Крім того, у залі переговорів знаходився бактерицидний опромінювач "Дезар-7", який використовують для профілактики грипу, ГРЗ, туберкульозу, дифтерії, атипової пневмонії та інших небезпечних інфекцій.

У кутку зали стояв бактерицидний опромінювач

Попри те, що російський лідер прищепився від коронавірусу, він вирішив дотримуватися п'ятиметрової дистанції. Величезний кремлівський стіл і самого Путіна жорстко висміяли у соцмережах.

Реклама

Ярош розкритикував Макрона

Говорячи про переговори президента України Володимира Зеленського з французьким лідером щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Дмитро Ярош обурився словами Еммануеля Макрона про Мінські угоди.

Він вважає, що Мінські угоди, нав'язані Росією, не вирішать ситуацію на Донбасі, а навпаки – погіршать ситуацію.

Реклама

"Пане Макрон, не могли б ви піти... далеко з реалізацією так званих "Мінських угод"! Заодно можна захопити із собою ще й німців, та інших захисників капітуляції України... Ці нікчемні пункти, нав'язані Путіним, є загибеллю української державності, і тому неприйнятні для українського народу. Кремль лякає війною США, Європу, Україну? Це не питання. Ми, українці, готові боротися за нашу незалежність, і за вільну Європу, і за вільний світ! Доводжу це вже 8 років", – написав він.

Путін та вакцини

Путін постійно знаходив відмовки, щоб не вакцинуватися російським препаратом.

Наприкінці грудня 2020 року Пєсков заявив, що Путін вирішив зробити щеплення від коронавірусу вакциною Sputnik V, але чекав завершення всіх формальностей.

У середині грудня Путін дав зрозуміти, що занадто молодий для щеплення(68 років), оскільки вакцинація для людей його вікової групи наразі не передбачена.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти