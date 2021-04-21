Зустріч з Путіним на Донбасі: Зеленському вперше відповіли в Росії

Слова Зеленського про спробу закінчити війну через прямі переговори з Путіним в Москві різко розкритикували

У Москві не бачать сенсу в пропозиції президента України Володимира Зеленськогопро зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, а також закликали не втручати Захід у російсько-український конфлікт.

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Про це заявив ТАСС заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Він назвав слова Зеленського про спробу закінчити війну через прямі переговори з Путіним "заявою хорошого актора", у якій немає сенсу.

"Він (Зеленський. – Ред.) пропонує зустріч на українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює", – сказав Джабаров.

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Також російський сенатор вважає, що Зеленський просто вирішив перехопити ініціативу напередодні послання Путіна Федеральним зборам

Крім того, Джабаров розкритикував заклики Зеленського до Заходу щодо тиску на Росію, щоб змусити припинити агресію.

"Одне ниття і прохання про допомогу, про вступ (у НАТО). Країна довірила керувати державою, ось і треба керувати, а не апелювати весь час до Заходу і намагатися залучити Захід до конфлікту з Росією", – додав він.

Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів,навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

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