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Зустріч з Путіним на Донбасі: Зеленському вперше відповіли в Росії

21 квітня, 10:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Слова Зеленського про спробу закінчити війну через прямі переговори з Путіним в Москві різко розкритикували

У Москві не бачать сенсу в пропозиції президента України Володимира Зеленськогопро зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, а також закликали не втручати Захід у російсько-український конфлікт.

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Про це заявив ТАСС заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Він назвав слова Зеленського про спробу закінчити війну через прямі переговори з Путіним "заявою хорошого актора", у якій немає сенсу.

"Він (Зеленський. – Ред.) пропонує зустріч на українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює", – сказав Джабаров.

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Також російський сенатор вважає, що Зеленський просто вирішив перехопити ініціативу напередодні послання Путіна Федеральним зборам

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Крім того, Джабаров розкритикував заклики Зеленського до Заходу щодо тиску на Росію, щоб змусити припинити агресію.

"Одне ниття і прохання про допомогу, про вступ (у НАТО). Країна довірила керувати державою, ось і треба керувати, а не апелювати весь час до Заходу і намагатися залучити Захід до конфлікту з Росією", – додав він.

Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів,навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Росія Донбас зустріч Володимир Зеленський Володимир Путін
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