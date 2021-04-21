Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в России

В Москве не видят смысла в предложении президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, а также призвали не вмешивать Запад в российско-украинский конфликт.
Об этом заявил ТАСС зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он назвал слова Зеленского о попытке закончить войну через прямые переговоры с Путиным "заявлением хорошего актера", в которой нет смысла.
"Он (Зеленский, – ред.) предлагает встречу на украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует", – сказал Джабаров.
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Также российский сенатор считает, что Зеленский просто решил перехватить инициативу накануне послания Путина Федеральному собранию
Кроме того, Джабаров раскритиковал призывы Зеленского к Западу относительно давления на Россию, чтобы заставить прекратить агрессию.
"Одно нытье и просьбы о помощи, о вступлении (в НАТО). Страна доверила руководить государством, вот и надо руководить, а не апеллировать все время к Западу и пытаться привлечь Запад к конфликту с Россией", – добавил он.
Читайте подробней в нашем материале о возможных переговорах президентов,зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией
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