Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в России

Слова Зеленского о попытке закончить войну через прямые переговоры с Путиным в Москве резко раскритиковали

В Москве не видят смысла в предложении президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, а также призвали не вмешивать Запад в российско-украинский конфликт.

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Об этом заявил ТАСС зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он назвал слова Зеленского о попытке закончить войну через прямые переговоры с Путиным "заявлением хорошего актера", в которой нет смысла.

"Он (Зеленский, – ред.) предлагает встречу на украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует", – сказал Джабаров.

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Также российский сенатор считает, что Зеленский просто решил перехватить инициативу накануне послания Путина Федеральному собранию

Кроме того, Джабаров раскритиковал призывы Зеленского к Западу относительно давления на Россию, чтобы заставить прекратить агрессию.

"Одно нытье и просьбы о помощи, о вступлении (в НАТО). Страна доверила руководить государством, вот и надо руководить, а не апеллировать все время к Западу и пытаться привлечь Запад к конфликту с Россией", – добавил он.

Читайте подробней в нашем материале о возможных переговорах президентов,зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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