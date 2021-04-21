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Якщо Путін захоче зустрітися в "ДНР": експерт пояснив, що там чекає Зеленського

21 квітня, 09:47

Сергій Мартинець , Юлія Ляхова , Інна Золотухіна

Президент РФ радше відмовиться приїжджати на підконтрольну Україні територію Донбасу, але може запропонувати свій варіант

На пропозицію президента Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі російський лідер Володимир Путін може відповісти контрпропозицією – провести переговори на окупованій території, що йому вигідніше. Таку думку висловив у коментарі сайту "Сьогодні" професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

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Найімовірніше, Путін відмовиться приїжджати на підконтрольну Україні територію Донбасу, вважає експерт.

"Але російська дипломатія може запропонувати Володимиру Зеленському приїхати до Луганська чи Донецька. Для на нас це небезпечний варіант. Тому що Путіна будуть там зустрічати з хлібом і сіллю, а нашого президента – добре зрежисованим мітингом протесту", – сказав Гарань.

Він зазначив, що в двосторонніх переговорах України і Росії (особливо без присутності міжнародних партнерів) завжди є ризик для України.

"Адже сідати за стіл переговорів з державою, яка не дотримується правил – рівноцінно виходу на ринг, де йдуть бої без правил", – додав експерт.

Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів, навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас Володимир Зеленський Володимир Путін гарань

Джерело: Сьогодні

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