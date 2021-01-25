Вже відключили порожні місця в залі: Рада взялася за "кнопкодавство"

Наразі опрацьовується механізм, який змусить депутатів голосувати тільки зі свого місця

Верховна Рада посилила боротьбу з "кнопкодавством"- вже відключені порожні місця в сесійній залі, а також будуть встановлені додаткові камери. Про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради з лідерами фракцій і депутатських груп спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Він зазначив, що "кнопкодавство" як явище практично вдалося викорінити в парламенті, залишилися поодинокі випадки і їм оголосили "війну".

"Всі вільні місця, якими хтось часто намагався користуватися, відключені в залі ВР. На сьогодні опрацьовується механізм, який дозволить голосувати народному депутату виключно зі свого місця. А після того, як буде запущена нова система "Рада" – це на фактично на 100% зніме можливість "кнопкодавства", – сказав Разумков.

За його словами, також будуть встановлені додаткові камери в сесійній залі. Це дозволить правоохоронцям швидко реагувати на те, "хто був у залі, хто за кого проголосував, з якого місця".

Також Рада планує внести зміни в Регламент щодо дисциплінарного покарання для "кнопкодавів": не за Кримінальним кодексом, а в межах компетенції Верховної Ради. Парламент може не допускати депутатів до участі в пленарних засіданнях, тому вони не отримають зарплату за пропуски.

Як повідомляли новини "Сьогодні", рік тому Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність для депутатів за "кнопкодавство". Порушнику загрожує не тільки кримінальна справа, а й чималий штраф.

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