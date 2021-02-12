Вперше в історії України "накнопкодавив" на кримінальну справу: нардепу повідомили про підозру

Депутата викликали для вручення підозри, але він не з'явився. Офіс генпрокурора відправив йому "листи щастя"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що одному з народних депутатів оголошено про підозру за "кнопкодавство" у Верховній Раді. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, це перший випадок в Україні притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 364-2 через не персональне голосування.

"Нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги", – повідомила Венедіктова.

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Нардеп був викликаний до Офісу генпрокурора на 11 лютого для вручення підозри, проте не з'явився. В результаті письмове повідомлення про підозру було направлено до Апарату парламенту, за місцем проживання нардепа і на електронну пошту.

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Генпрокурор не назвала імені підозрюваного, проте йдеться, судячи з усього, про позафракційного депутата Владіслава Поляка. Як повідомляли новини "Сьогодні", саме його піймали на "кнопкодавстві" 21 лютого 2020 року, коли він активно "кнопкодавив" за поправки до проєкту закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Владіслав Поляк. Фото: facebook.com/poliakvladislav

Нагадаємо, 2019 року Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність для депутатів за "кнопкодавство". Порушнику загрожує не тільки кримінальна справа, а й чималий штраф.

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