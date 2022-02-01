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Оце осоромилися! На CNN показали, як рибалки змусили відступати російський флот

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 лютого, 09:45
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Ірландська спільнота рибалок змусила Росію перенести навчання

Рибальська спільнота на півдні Ірландії змусила перенести військово-морські навчання Росії, які проводилися біля ірландського узбережжя.

Місцеві рибалки заявили, що ці навчання можуть поставити під загрозу їхні засоби для існування, передає CNN.

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Збройні сили Москви планували провести навчання приблизно за 150 миль (майже 250 км — ред.) від узбережжя Ірландії, у винятковій економічній зоні Ірландії. Рибалки почали побоюватися, що навчання можуть вплинути на їхні запаси, засоби для існування та навколишнє середовище.

Навчання мали включати використання морської артилерії та запуск ракет. Через це Міністерство транспорту Ірландії оголосило, що у районі операцій виникнуть серйозні ризики для безпеки.

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Переговори з послом Росії

Минулого тижня глава Ірландської організації виробників риби Півдня та Заходу Патрік Мерфі зустрівся з послом Росії в Ірландії Юрієм Філатовим, щоб обговорити справу рибалок.

Рибалки одразу сказали росіянам, що планують ловити рибу незалежно від дій військово-морського флоту. У відповідь російський посол закликав утриматися від будь-яких провокаційних дій, які можуть поставити під загрозу всі сторони.

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Протистояння російських військових та рибалок потрапило до газет по всьому світу, проте майже всі були впевнені, що боротьба ні до чого не призведе.

Переговори між Дубліном та Москвою тривали близько 48 годин. І в суботу ввечері Москва оголосила, що навчання будуть перенесені як "жест доброї волі" з метою не заважати рибальству.

Реакція рибалок

Рибалки вважають, що Москва пішла на поступки через те, що вони привернули до проблеми міжнародну увагу.

"Хіба це не показує, що проста коротка розмова може змінити ситуацію? Сила слів значно краща, ніж сила зброї. Я у захваті", – прокоментував глава Ірландської організації виробників риби Півдня і Заходу Патрік Мерфі.

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