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Фантазери гірші за Толкієна: на військових навчаннях Білорусі придумали паралельний Всесвіт

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 20:50
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Російські та білоруські військові протистоятимуть "агресивному Заходу"

У міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань разом із російськими військами. На навчаннях "Північна Федерація" та "Республіка Полісся" протистоятимуть агресивним західним країнам. Подробиці повідомляє видання Sputnik .

Як розповів голова генерального штабу Збройних сил Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич, навчання "Союзна рішучість – 2022" проводяться у плановому режимі, а їх задум затверджений главою держави. Самі маневри пройдуть у два етапи. Зокрема розігруватиметься сценарій можливої агресії проти Союзної держави.

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На першому етапі до 10 лютого військові підрозділи перегрупуються та прибудуть до місць проведення навчань. Головне завдання – за короткий термін створити угруповання військ.

Активна фаза навчань розпочнеться 10 лютого. В основу сценарію покладено "активність терористичних формувань та сепаратистів, бажання окремих держав домінувати у регіоні", – розповів Гулевич.

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Кордони країн будуть визначені умовно. На маневрах західної коаліції, до якої увійшли умовні держави Няріс, Поморія, Клопія та підконтрольні їм терористичні організації, протистоятимуть "Республіка Полісся" та "Північна Федерація".

За легендою, причиною загострення обстановки є прагнення "Західних" дестабілізувати ситуацію на території Республіки Полісся, змінити її політичне керівництво та домогтися ліквідації Союзної держави на користь подальшого ослаблення Північної Федерації.

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Після того, як "Західним" не вдалося ініціювати внутрішній конфлікт, вони спровокували збройний конфлікт із сусідньою Республікою Дніпровія, "використовуючи підконтрольні терористичні організації та опозицію".

У генштабі ЗС Білорусі запевнили, що після завершення навчань військові частини та підрозділи Збройних сил Російської Федерації залишать територію Республіки Білорус

Що ще відомо про навчання в Білорусі

  • Планується, що спільні військові навчання РФ і РБ пройдуть на території Білорусі 10 – 20 лютого 2022 року.
  • До Білорусі вже прибуває особовий склад та техніка Збройних сил РФ. Скупчення військової техніки було зафіксовано у районі Мінська, Слуцьку та Гомелі. Деякі лісові дороги перекривають шлагбаумами, доступ до окремих районів став можливим лише за перепустками.
  • 27 січня на залізничному вокзалі у Гомелі помічено багато військової техніки без розпізнавальних знаків. Також Росія вже перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С .
  • Крім того, 24 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії. Такі дії він обґрунтував тим, що потрібно захистити південний кордон через те, що Україна нібито почала перекидати війська.
  • У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом можливої агресії проти України.
  • Лукашенко заявляє, що навчання мають оборонний характер.

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