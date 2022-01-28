Фантазери гірші за Толкієна: на військових навчаннях Білорусі придумали паралельний Всесвіт

Російські та білоруські військові протистоятимуть "агресивному Заходу"

У міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань разом із російськими військами. На навчаннях "Північна Федерація" та "Республіка Полісся" протистоятимуть агресивним західним країнам. Подробиці повідомляє видання Sputnik .

Як розповів голова генерального штабу Збройних сил Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич, навчання "Союзна рішучість – 2022" проводяться у плановому режимі, а їх задум затверджений главою держави. Самі маневри пройдуть у два етапи. Зокрема розігруватиметься сценарій можливої агресії проти Союзної держави.

Реклама

На першому етапі до 10 лютого військові підрозділи перегрупуються та прибудуть до місць проведення навчань. Головне завдання – за короткий термін створити угруповання військ.

Активна фаза навчань розпочнеться 10 лютого. В основу сценарію покладено "активність терористичних формувань та сепаратистів, бажання окремих держав домінувати у регіоні", – розповів Гулевич.

Реклама

Кордони країн будуть визначені умовно. На маневрах західної коаліції, до якої увійшли умовні держави Няріс, Поморія, Клопія та підконтрольні їм терористичні організації, протистоятимуть "Республіка Полісся" та "Північна Федерація".

За легендою, причиною загострення обстановки є прагнення "Західних" дестабілізувати ситуацію на території Республіки Полісся, змінити її політичне керівництво та домогтися ліквідації Союзної держави на користь подальшого ослаблення Північної Федерації.

Реклама

Після того, як "Західним" не вдалося ініціювати внутрішній конфлікт, вони спровокували збройний конфлікт із сусідньою Республікою Дніпровія, "використовуючи підконтрольні терористичні організації та опозицію".

У генштабі ЗС Білорусі запевнили, що після завершення навчань військові частини та підрозділи Збройних сил Російської Федерації залишать територію Республіки Білорус

Що ще відомо про навчання в Білорусі