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Вот это опозорились! На CNN показали, как рыбаки заставили отступать российский флот

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 09:45
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Ирландское сообщество рыбаков вынудило Россию перенести учения
Российскому флоту пришлось уйти подальше от берегов Ирландии
Российскому флоту пришлось уйти подальше от берегов Ирландии

Рыбацкое сообщество на юге Ирландии заставило перенести военно-морские учения России, которые проводились у ирландского побережья.

Местные рыбаки заявили, что эти учения могут поставить под угрозу их средства к существованию, передает CNN.

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Вооруженные силы Москвы планировали провести учения примерно в 150 милях (почти 250 км — ред.) от побережья Ирландии, в исключительной экономической зоне Ирландии. Рыбаки начали опасаться, что учения могут повлиять на их запасы, средства к существованию и окружающую среду.

Учения должны были включать использование морской артиллерии и запуск ракет. Из-за этого Министерство транспорта Ирландии объявило, что в районе операций возникнут серьезные риски для безопасности.

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Переговоры с послом России

На прошлой неделе глава Ирландской организации производителей рыбы Юга и Запада Патрик Мерфи встретился с послом России в Ирландии Юрием Филатовым, чтобы обсудить дело рыбаков.

Рыбаки сразу сказали русским, что планируют ловить рыбу независимо от действий военно-морского флота. В ответ российский посол призвал воздержаться от любых провокационных действий, которые могут поставить под угрозу все стороны.

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Противостояние российских военных и рыбаков попало в газеты по всему миру, однако почти все были уверены, что борьба ни к чему не приведет.

Переговоры между Дублином и Москвой длились около 48 часов. И в субботу вечером Москва объявила, что учения будут перенесены в качестве "жеста доброй воли" с целью не мешать рыболовству.

Реакция рыбаков

Рыбаки считают, что Москва пошла на уступки из-за того, что они привлекли к проблеме международное внимание.

"Разве это не показывает, что простой короткий разговор может изменить ситуацию? Сила слов намного лучше, чем сила оружия. Я в восторге", — прокомментировал глава Ирландской организации производителей рыбы Юга и Запада Патрик Мерфи.

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