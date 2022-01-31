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Україна готова битися! Потужний виступ республіканця на Fox News про війну з Росією

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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31 січня, 23:38
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Американський політик заявив, що США зобов'язані зупинити Путіна
Марк Грін розповів про враження від поїздки до України
Марк Грін розповів про враження від поїздки до України / Фото: Reuters

Член Палати представників від штату Теннессі Марк Грін після повернення з України розповів в інтерв'ю America's Newsroom, чому для США критично важливо підтримувати цю країну проти Росії.

Політик нагадав, що, за прогнозом Пентагону, російське вторгнення неминуче, повідомляє Fox News.

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"Це дуже важливо на багатьох рівнях. По-перше, Китай спостерігає, інші тирани по всьому світу спостерігають. Є просте розуміння того, що демократії по всьому світу перебувають під загрозою з боку тоталітаризму. І, чесно кажучи, двічі минулого століття американці занадто довго чекали, щоб протистояти пожежі в Європі, і це коштувало нам величезних жертв. Можливо, ми випередимо цю пожежу", – заявив він.

За словами сенатора, це лише можливість, але США повинні спробувати зупинити Кремль.

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"Можливо, тільки може бути, ми зможемо запобігти цьому. Ми дотримаємося Путіна і не допустимо цього. Саме тому ми повинні втручатися – не топтати землю чоботями. Українці не хочуть нас там, ми їм не потрібні. Вони готові боротися. Але ми повинні дати їм можливість зробити так, щоб це дорого обійшлося Путіну, і тоді він зупиниться", – сказав він.

Політик зазначив, що Україні потрібно надіслати більше військової допомоги, зокрема озброєння. Він також наголосив, що Україна вже не така, як була 2014 року, – вона набагато більше націлена на демократичні цінності.

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США готові стримувати Росію

Раніше президент США Джо Байден пригрозив Росії швидкими та серйозними наслідками у разі її вторгнення до України.

"Якщо Росія продовжить вторгнення до України, Сполучені Штати завдадуть швидких і серйозних наслідків Росії разом з нашими союзниками та партнерами", – йдеться у заяві Білого дому.

Також повідомлялося, що у США підготували список представників російської еліти, близьких до президента Росії Володимира Путіна, до яких будуть застосовані економічні санкції

Це станеться у тому випадку, якщо у Кремлі буде ухвалено рішення напасти на Україну.

Сенатор-демократ Боб Менендес та його колега-республіканець Джим Ріш 30 січня висловили впевненість у тому, що коли Сенат повернеться з перерви, вони доб'ються двопартійної угоди щодо санкцій проти Росії.

Загроза вторгнення

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