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"Видно, на полуницю пішов": фото Зеленського з Дудою розсмішило Мережа

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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21 січня, 11:15
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Зеленський показав "неформальні переговори" з Дудою у Польщі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

20 січня президент України Володимир Зеленський із офіційним візитом прилетів до Польщі.

Як Дуда зустрів Зеленського

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"Польща, як завжди, зустрічає дружньо. У нас із президентом Польщі є багато важливих тем для обговорення. Основна – питання безпеки", – написав Зеленський у Instagram.

Користувачі соцмережі почали відразу жартувати про те, що Польща завжди зустрічатиме дружелюбно тому, що потрібні робітники, і хто ж тоді збиратиме полуницю, якщо не приїжджі з інших країн.

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Застілля Зеленського та Дуди

"Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви та продовження спілкування. Президенту Польщі дякую за гостинність!", – зазначив глава української держави.

Користувачі одразу ж почали коментувати фото політиків та написали, що за президента Польщі живеться добре, та побажали, щоб і Україна процвітала.

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А що Зеленський робить у Польщі?

Президент Польщі Анджей Дуда приймав українського колегу у державній резиденції "Вісла". Вони обговорювали весь спектр важливих для обох країн питань та спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки.

У свою чергу Анджей Дуда у Instagram написав , що під час зустрічі з українським президентом головною темою обговорення була ситуація у регіоні та загрози з боку Росії.

3 травня 2021 року Глава держави Володимир Зеленський під час візиту до Польщі приєднався до спільної декларації з нагоди 230-ї річниці ухвалення польської Конституції. Документ підписали також президенти Польщі, Естонії, Литви та Латвії.

20 грудня у резиденції Синегора відбувся саміт "Люблінського трикутника" за участі президентів України, Польщі та Литви. У ході зустрічі було підписано спільну декларацію, в якій зафіксовано чітку підтримку членства України в ЄС та НАТО, боротьбу з російською агресією.

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