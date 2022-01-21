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"Видно, на клубнику пошел": фото Зеленского с Дудой рассмешило Сеть

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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21 января, 11:15
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Зеленский показал "неформальные переговоры" с Дудой в Польше
Общение глав государств происходило в формате тет-а-тет
Общение глав государств происходило в формате тет-а-тет / Фото: Коллаж: Сегодня

20 января президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прилетел в Польшу.

Как Дуда встретил Зеленского

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"Польша, как обычно, встречает по-дружески. У нас с президентом Польши есть много важных тем для обсуждения. Основная – вопросы безопасности", – написал Зеленский в Instagram.

Пользователи соцсети начали сразу шутить о том, что Польша всегда будет встречать дружелюбно потому, что нужны рабочие, и кто же тогда будет собирать клубнику, если не приезжие из других стран.

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Застолье Зеленского и Дуды

"После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения. Президенту Польши спасибо за гостеприимство!", – отметил глава украинского государства.

Пользователи сразу же начали комментировать фото политиков и написали, что при президенте Польши живется хорошо, и пожелали, чтобы и Украина процветала.

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А что Зеленский делает в Польше?

Президент Польши Анджей Дуда принимал украинского коллегу в государственной резиденции "Висла". Они обсуждали весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. Основной темой остается вопрос безопасности.

В свою очередь Анджей Дуда в Instagram написал, что во время встречи с украинским президентом главной темой обсуждения была ситуация в регионе и угрозы со стороны России.

3 мая 2021 года Глава государства Владимир Зеленский во время визита в Польшу присоединился к совместной декларации по случаю 230-й годовщине принятия польской Конституции. Документ подписали также президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

20 декабря в резиденции Синегора состоялся саммит "Люблинского треугольника" с участием президентов Украины, Польши и Литвы. В ходе встречи была подписана общая декларация, в которой зафиксирована четкая поддержка членства Украины в ЕС и НАТО, борьба с российской агрессией.

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