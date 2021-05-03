Зеленський прилетів до Польщі: що в планах у президента

Будуть не тільки двосторонні переговори президентів – Зеленський і Дуда відвідають один великий для Польщі захід

Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі, де проведе переговори з вищим керівництвом цієї країни.

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Про це повідомили в пресслужб ОПУ.

Очікується, що український лідер зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою в королівському замку у Варшаві.

Вони також візьмуть участь у святкуванні 230-ї річниці прийняття Конституції Польщі і підпишуть спільну декларацію.

Відзначимо, як повідомляли в канцелярії президента Польщі, Дуда також погодився відвідати Україну на День Незалежності.

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Нагадаємо, востаннє президент України був у Польщі в січні 2020 року. Тоді глава держави взяв участь у меморіальних заходах в Освенцімі і зустрічався з Анджеєм Дудою. Читайте детальніше про поїздку Зеленського до Польщі.

А нещодавно Зеленський перебував з візитом у Парижі, де зустрічався з французьким лідером Еммануелем Макроном. Пізніше до них по відеозв'язку приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Зеленський, Меркель і Макрон жорстко звернулися до Путіна.