Русский
$ 27,64
33,44
  1. Політика

Верховний суд відповів на позови проти указу Зеленського про блокування телеканалів

10 лютого, 20:27

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Касаційний адмінсуд завернув заяву на усунення недоліків

Спроба оскаржити указ президента Володимира Зеленського про застосування санкцій до телеканалів 112, NewsOne і ZIK у Верховному суді закінчилася невдачею.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба суду у Facebook.

9 лютого Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду виніс ухвали у справах № 9901/22/21 та № 9901/23/21 за позовами громадян, які оспорюють указ президента.

Першу позовну заяву залишено без руху, а позивач має в 10-денний строк усунути недоліки. Рішення мотивоване тим, що позивач не навів обґрунтування про порушення оскаржуваним указом прав, свобод та інтересів, по захист яких він звернувся до суду.

Окрім того, позивач не конкретизував підстав для залучення РНБО, ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Нові комунікації" до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача.

В тренді
"Русского мира" в Україні не буде: Кулеба відповів Кремлю
Реклама

Ухвалою у другій справі відмовлено у відкритті провадження за позовною заявою громадянина про визнання протиправним і скасування указу. Суд зазначив, що фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах юросіб, які є власниками телеканалів.

З приводу третього позову із подібними вимогами (справа № 9901/26/21) Касаційний адмінсуд має ухвалити рішення протягом п’яти днів.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким було застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів.

Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали у своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

позов телеканали РНБО ВСУ санкції блокування указ президента Верховный Суд Украины

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Путіна відреагували на слова Зеленського про російську вакцину
У Путіна відреагували на слова Зеленського про російську вакцинуВлада
Яценюк: Закриття трьох телеканалів в Україні розлютило Кремль
Яценюк: Закриття трьох телеканалів в Україні розлютило КремльВлада
Притула більше не заступник голови партії: у
Притула більше не заступник голови партії: у "Голосі" назвали причинуВлада
Хто з них Шмигаль? Фото українського прем'єра і Шарля Мішеля підірвало соцмережі
Хто з них Шмигаль? Фото українського прем'єра і Шарля Мішеля підірвало соцмережіВлада
Кабмін знову послабив карантин: що дозволено
Кабмін знову послабив карантин: що дозволеноВлада
Довіра людей до Яценюка зростає: рейтинг політиків в Україні
Довіра людей до Яценюка зростає: рейтинг політиків в УкраїніВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти