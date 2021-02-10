Верховний суд відповів на позови проти указу Зеленського про блокування телеканалів

Спроба оскаржити указ президента Володимира Зеленського про застосування санкцій до телеканалів 112, NewsOne і ZIK у Верховному суді закінчилася невдачею.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба суду у Facebook.

9 лютого Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду виніс ухвали у справах № 9901/22/21 та № 9901/23/21 за позовами громадян, які оспорюють указ президента.

Першу позовну заяву залишено без руху, а позивач має в 10-денний строк усунути недоліки. Рішення мотивоване тим, що позивач не навів обґрунтування про порушення оскаржуваним указом прав, свобод та інтересів, по захист яких він звернувся до суду.

Окрім того, позивач не конкретизував підстав для залучення РНБО, ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Нові комунікації" до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача.

Реклама

Ухвалою у другій справі відмовлено у відкритті провадження за позовною заявою громадянина про визнання протиправним і скасування указу. Суд зазначив, що фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах юросіб, які є власниками телеканалів.

З приводу третього позову із подібними вимогами (справа № 9901/26/21) Касаційний адмінсуд має ухвалити рішення протягом п’яти днів.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким було застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів.

Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали у своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама