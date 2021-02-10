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Верховный суд ответил на иски против указа Зеленского о блокировании телеканалов

10 февраля, 20:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кассационный админсуд завернул заявление на устранение недостатков

Попытка обжаловать указ президента Владимира Зеленского о применении санкций к телеканалам 112, NewsOne и ZIK в Верховном суде закончилась неудачей.

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Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

9 февраля Кассационный суд в составе Верховного суда вынес решения по делам № 9901/22/21 и № 9901/23/21 по искам граждан, оспаривающих указ президента.

Первое исковое заявление оставлено без движения, а истец в 10-дневный срок должен устранить недостатки. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым указом прав, свобод и интересов, за защитой которых он обратился в суд.

Кроме того, истец не конкретизировал основания для привлечения СНБО, ООО "Новости 24 часа", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", ООО "Новые коммуникации" для участия в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика.

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Постановлением по второму делу отказано в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене указа. Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах юрлиц, являющихся владельцами телеканалов.

По поводу третьего иска с подобными требованиями (дело № 9901/26/21) Кассационный админсуд должен принять решение в течение пяти дней.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым были применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов.

Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокирования каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

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иск телеканалы СНБО ВСУ санкции блокирование указ президента Верховный Суд Украины

Источник: Сегодня

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