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Зеленский подписал решение СНБО о санкциях

2 февраля, 23:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ранее Совет нацбезопасности согласовал санкции практически единогласно

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении физических и юридических лиц.

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Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Офиса президента.

Соответствующее решение было принято на заседании СНБО, которое состоялось путем письменного голосования ранее в этот же день.

"Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", – заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

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Подписав указ № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", Зеленский ввел его в действие.

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Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский продлил действие санкций против лиц и компаний, связанных с российской агрессией против Украины. Среди них – депутаты российской Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда РФ, а также соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" и компания "Яндекс".

А ранее в этом месяце Украина ввела санкции против российских авиакомпаний за полеты над оккупированным Крымом.

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СНБО санкции Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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