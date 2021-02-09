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  1. Політика

Закриття каналів: у Верховний Суд надійшов третій позов проти указу Зеленського

9 лютого, 10:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

ЗМІ дізналися, хто саме оскаржив указ президента в суді

Указ президента Володимира Зеленського про санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIKзнову оскаржили у Верховному Суді.

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Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили у ВСУ.

У суді уточнили, що позов тільки надійшов, але провадження по ньому ще не відкрито і поки немає дати розгляду позову.

"Надійшов ще один позов від фізособи з оскарженням указу про санкції", – повідомили в ВСУ.

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Агентству стало відомо, що позов подано харківським юристом – членом Чугуївської правозахисної групи Романом Ліхачовим.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 лютого у Верховний Суд вже надходили два позови щодо рішення Зеленського про санкції. Один з позовів подав адвокат, другий – невідомо.

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали у своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

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позов телеканали санкції Володимир Зеленський Верховний суд

Джерело: Сьогодні

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