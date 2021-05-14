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Венедіктова виступить щодо справи Медведчука: "Свобода слова Савіка Шустера"

14 травня, 16:12

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Гості студії обговорять реакцію Володимира Путіна на звинувачення проти свого кума

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять головну інформаційну бомбу тижня – підозру народного депутата Віктора Медведчука у державній зраді.

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Ексклюзивно в студії генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти Віктора Медведчука про державну зраду.

Також чиновники і політики будуть розбиратися, як відреагує президент РФ Володимир Путін на звинувачення проти свого кума, чи багато в Україні російської агентури і проти кого будуть наступні санкції РНБО.

Гостям програми стануть:

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  • Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України;
  • Олексій Данілов, секретар РНБО України;
  • Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу";
  • Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності";
  • Нестор Шуфрич, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";
  • Микола Катеринчук, лідер "Європейської партії України";
  • Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;
  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
  • Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
  • Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна".

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

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