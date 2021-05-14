Венедіктова виступить щодо справи Медведчука: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять головну інформаційну бомбу тижня – підозру народного депутата Віктора Медведчука у державній зраді.
Ексклюзивно в студії генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти Віктора Медведчука про державну зраду.
Також чиновники і політики будуть розбиратися, як відреагує президент РФ Володимир Путін на звинувачення проти свого кума, чи багато в Україні російської агентури і проти кого будуть наступні санкції РНБО.
Гостям програми стануть:
- Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України;
- Олексій Данілов, секретар РНБО України;
- Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу";
- Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності";
- Нестор Шуфрич, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";
- Микола Катеринчук, лідер "Європейської партії України";
- Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;
- Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
- Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
- Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна".
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!
Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.
Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком