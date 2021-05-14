Венедиктова выступит по делу Медведчука: "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии обсудят реакцию Владимира Путина на обвинения против своего кума

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят главную информационную бомбу недели – подозрение народного депутата Виктора Медведчука в государственной измене.

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Эксклюзивно в студии генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против Виктора Медведчука о государственной измене.

Также чиновники и политики будут разбираться, как отреагирует президент РФ Владимир Путин на обвинения против своего кума, много ли в Украине российской агентуры и против кого будут следующие санкции СНБО.

Гостям программы станут:

Ирина Венедиктова , генеральный прокурор Украины;

, генеральный прокурор Украины; Алексей Данилов , секретарь СНБО Украины;

, секретарь СНБО Украины; Давид Арахамия , председатель фракции "Слуга народа";

, председатель фракции "Слуга народа"; Алексей Гончаренко , народный депутат от "Европейской солидарности";

, народный депутат от "Европейской солидарности"; Нестор Шуфрич , народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Николай Катеринчук , лидер "Европейской партии Украины";

, лидер "Европейской партии Украины"; Геннадий Гудков , депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

, депутат Государственной думы России 3-6 созывов; Юрий Бутусов , главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; Сергей Щербина , главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина"; Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

Видео: Сегодня

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