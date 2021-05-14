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Венедиктова выступит по делу Медведчука: "Свобода слова Савика Шустера"

14 мая, 16:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гости студии обсудят реакцию Владимира Путина на обвинения против своего кума

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят главную информационную бомбу недели – подозрение народного депутата Виктора Медведчука в государственной измене.

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Эксклюзивно в студии генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против Виктора Медведчука о государственной измене.

Также чиновники и политики будут разбираться, как отреагирует президент РФ Владимир Путин на обвинения против своего кума, много ли в Украине российской агентуры и против кого будут следующие санкции СНБО.

Гостям программы станут:

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  • Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины;
  • Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
  • Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа";
  • Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
  • Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";
  • Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
  • Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
  • Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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