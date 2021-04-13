У РФ хочуть, щоб Захід злякався. Про що говорив Зеленський в інтерв'ю TIME

Ракети, які США розміщують в Польщі, повинні бути в Україні, а військові на Донбасі протистоять Росії для всього Заходу

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас дав інтерв'ю не тільки телеканалу CNN, а й виданню TIME.

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Тепер журналісти брали у нього інтерв'ю не в кабінеті, а "в місцях ескалації" на Донбасі.

Цитати президента:

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"Ми не стверджуємо, що буде реальна ескалація. Може бути просто ні в чиїх інтересах її починати". "Для деяких це (удар по позиціях, підтримуваних Росією – Ред. ) означало, що ми були крутими хлопцями. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому". "Вони хочуть змусити Захід боятися сили Росії, її потужності. Це не секрет". "Чого вони хочуть, так це підняти температуру настільки, щоб показати, як Захід коливатиметься в свою підтримку, що вони не бачать в нас партнера. Це своєрідний тест". "Україна протистоїть Росії не тільки заради себе, але для всього Заходу. А де США розміщує ракети? Самі ближні – в Польщі. Вони повинні бути тут".

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін відмовився від пропозиції Києва провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським після загострення ситуації на Донбасі.

Тим часом Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента, який відповідає за міжнародний напрямок, вважає, що на Донбасі варто очікувати нового загострення.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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