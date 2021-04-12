Зробити більше для України: Зеленський звернувся до Байдена з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський називає США хорошим другом України, але закликає свого американського колегу Джо Байдена зробити ще більше для стримування агресії Росії.

Реклама

Про це повідомляє CNN.

Під час свого нещодавнього візиту на Донбас Зеленський дав інтерв'ю, в якому закликав США виділяти більше озброєнь, грошей на боротьбу і, що ще більш важливо, активніше підтримувати вступ України в НАТО.

Читайте також: США допоможуть закінчити війну? Байдену запропонували стратегію щодо України

"Якщо вони бачать Україну в НАТО, то мають сказати про це прямо і щось для цього зробити. Не на словах", – сказав Зеленський.

Реклама

Журналісти, однак, зазначають, що зближення України з НАТО може спровокувати Москву і викликати нову ескалацію на фронті.

"Можливо, це і правда. Але що відбувається тепер? Що ми тут робимо? Що тут роблять наші люди? Вони воюють", – звернув увагу український президент.

Нагадаємо, раніше цього місяця Зеленський провів телефонну розмову з Байденом, в якій той запевнив Україну, що ніколи не залишить її наодинці з російською агресією.

Відео: Сьогодні

Ми також писали, що після інавгурації Байдена Зеленський запросив його відвідати Україну з офіційним візитом.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама