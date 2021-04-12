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Зробити більше для України: Зеленський звернувся до Байдена з Донбасу

12 квітня, 19:05

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент розраховує на ще більшу підтримку Америки

Президент України Володимир Зеленський називає США хорошим другом України, але закликає свого американського колегу Джо Байдена зробити ще більше для стримування агресії Росії.

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Про це повідомляє CNN.

Під час свого нещодавнього візиту на Донбас Зеленський дав інтерв'ю, в якому закликав США виділяти більше озброєнь, грошей на боротьбу і, що ще більш важливо, активніше підтримувати вступ України в НАТО.

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"Якщо вони бачать Україну в НАТО, то мають сказати про це прямо і щось для цього зробити. Не на словах", – сказав Зеленський.

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Журналісти, однак, зазначають, що зближення України з НАТО може спровокувати Москву і викликати нову ескалацію на фронті.

"Можливо, це і правда. Але що відбувається тепер? Що ми тут робимо? Що тут роблять наші люди? Вони воюють", – звернув увагу український президент.

Нагадаємо, раніше цього місяця Зеленський провів телефонну розмову з Байденом, в якій той запевнив Україну, що ніколи не залишить її наодинці з російською агресією.

Відео: Сьогодні

Ми також писали, що після інавгурації Байдена Зеленський запросив його відвідати Україну з офіційним візитом.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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США Донбас Володимир Зеленський Джо Байден
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