В РФ хотят, чтобы Запад испугался. О чем говорил Зеленский в интервью TIME

Ракеты, которые США размещают в Польше, должны быть в Украине, а военные на Донбассе противостоят России для всего Запада

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс дал интервью не только телеканалу CNN, но и изданию TIME.

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Теперь журналисты брали у него интервью не в кабинете, а "в местах эскалации" на Донбассе.

Цитаты президента:

"Мы не утверждаем, что будет реальная эскалация. Может быть просто ни в чьих интересах ее начинать". "Для некоторых это (удар по позициям, поддерживаемым Россией – Ред.) значило, что мы были крутыми парнями. Для других это значило, что их сыновья не вернутся домой". "Они хотят заставить Запад бояться силы России, ее мощности. Это не секрет". "Чего они хотят, так это поднять температуру настолько, чтобы показать, как Запад будет колебаться в своей поддержке, что они не видят в нас партнера. Это своеобразный тест". "Украина противостоит России не только ради себя, но для всего Запада. А где США размещает ракеты? Самые ближние – в Польше. Они должны быть здесь".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отказался от предложения Киева провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским после обострения ситуации на Донбассе.

Тем временем Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, который отвечает за международное направление, считает, что на Донбассе стоит ожидать нового обострения.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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