Українська
$ 27,63
33,37
  1. Новости политики

В Раду поступило представление об отставке Степанова, но министр все опровергает

14 мая, 20:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Верховную Раду поступило представление от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова

Реклама

Об этом написала пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

Однако сам Степанов в эфире "Украина 24" сказал, что заявление об отставке не писал. В свою очередь он готов говорить с депутатами и выслушать замечания.

В тренде
Все узнают правду – СНБО проведет аудит госземель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
В тренде
Экс-нардеп избил "слугу народа" Соломчука в прямом эфире: видео
Фото: скриншот
В тренде
Грозят катастрофические последствия: РФ увеличила количество кибератак на Украину
Илья Витюк, фото: СБУ

Как утверждает нардеп Алексей Гончаренко, главу Минздрава Максима Степанова вынуждают написать заявление на увольнение, однако он отказывается. Этот вопрос будет вынесен на заседании парламентской фракции "Слуга народа" 17 мая. Ранее стало известно, в Раде уже собраны подписи за отставку Степанова.

Реклама

Также накануне мы сообщали, что два члена украинского правительства – министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий – решили сложить полномочия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Медведчук жестоко избил 15-летнего подростка и избежал наказания – СМИ
Медведчук жестоко избил 15-летнего подростка и избежал наказания – СМИВласть
"Не ставь ж*опу перед моим лицом": видео скандала Кивы с журналистом в судеВласть
Это еще не конец: Медведчука отправили под домашний арест
Это еще не конец: Медведчука отправили под домашний арестВласть
Экс-нардеп избил
Экс-нардеп избил "слугу народа" Соломчука в прямом эфире: видеоВласть
Коротко и по делу. Что происходит после суда над Медведчуком и как отомстит Путин – главное
Коротко и по делу. Что происходит после суда над Медведчуком и как отомстит Путин – главноеВласть
"Минус Медведчук" – Зеленский впервые прокомментировал арест нардепаВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять