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У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у Росії

24 червня 2021 13:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Асамблея Ради Європи різко виступила проти злочинів окупантів в Криму, але Москві, як завжди, плювати

Петро Толстой незадоволений резолюцією ПАРЄ. Колаж "Сьогодні"

Петро Толстой незадоволений резолюцією ПАРЄ. Колаж "Сьогодні"

Голова російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой вважає, що прийнята жорстка резолюція щощо Криму не матиме жодних наслідків для Росії. Про це він написав у Telegram.

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Проблема в тому, що документ носить лише рекомендаційний характер.

"Вчора ввечері в ПАРЄ була прийнята чергова антиросійська резолюція – Асамблея закликала не застосовувати російське законодавство у Криму. Як і більшість русофобських вигуків останніх років, вона має рекомендаційний характер, і жодних практичних наслідків ні для Криму, ні для татар не нестиме. Але черговий удар по об'єднавчому потенціалу та авторитету Парламентської асамблеї Ради Європи завданий", – заявив Толстой.

Як повідомляли новини "Сьогодні", член української делегації Євгенія Кравчук назвала нову резолюцію ПАРЄ найжорсткішою з усіх прийнятих раніше. До документа були внесені поправки, які констатують політичне підґрунтя переслідувань кримських татар окупаційною владою.

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Також напередодні Кравчук зазначала, що резолюція ПАРЄ – це ще один міжнародний документ, який зможуть використовувати і адвокати, і громадські організації, і правозахисні організації, а потім може бути використаний і в позовах до Росії в міжнародних судах.

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Дивіться також в нашому сюжеті, як в ПАРЄ реагували на "обстріл" росіянами британського есмінця:

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