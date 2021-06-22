У Росії будуть проблеми: у "Слузі народу" про нову резолюцію ПАРЄ

Життя багатьох людей на окупованому півострові досі в небезпеці через дії росіян, але готується жорстка реакція ПАРЄ

Фото: twitter.com/PACE

Парламентська асамблея Ради Європи розгляне резолюцію щодо окупованого Криму, яку, в разі прийняття, Україна зможе у майбутньому використовувати в судах проти Росії. Про це розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає телеканал Дом.

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Йдеться про фіксацію порушень прав людини на півострові.

"Багато, на жаль, людей, які переслідуються, вони проживають на території окупованого Криму. І, на жаль, їхнє життя досі в небезпеці. Резолюція ПАРЄ – це ще один такий міжнародний документ, який можуть використовувати і адвокати, і, загалом, громадські організації, правозахисні організації. Там дуже чітко перераховані порушення прав в окупованому Криму. Ми сподіваємося, що ця резолюція може бути потім використана і в позовах до Росії", – сказала Кравчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", народний депутат України Юрій Камельчук зібрався боротися з "вигаданим" коронавірусом в ПАРЄ. Примітно, що він є одним з найвідоміших українських політиків, хто заперечує COVID-19.

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