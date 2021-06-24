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В ПАСЕ принята жесткая резолюция по Крыму: как отреагировали в России

24 июня 2021 13:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ассамблея Совета Европы резко выступила против преступлений оккупантов в Крыму, но Москве, как всегда, плевать

Петр Толстой недоволен резолюцией ПАСЕ. Коллаж "Сегодня"

Петр Толстой недоволен резолюцией ПАСЕ. Коллаж "Сегодня"

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой считает, что принятая жесткая резолюция по Крыму не будет иметь никаких последствий для России. Об этом он написал в Telegram.

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Проблема в том, что документ носит лишь рекомендательный характер.

"Вчера вечером в ПАСЕ была принята очередная антироссийская резолюция – Ассамблея призвала не применять российское законодательство в Крыму. Как и многие русофобские выкрики последних лет, она носит рекомендательный характер, и никаких практических последствий ни для Крыма, ни для татар нести не будет. Но очередной удар по объединительному потенциалу и авторитету Парламентской ассамблеи Совета Европы нанесен", – заявил Толстой.

Как сообщали новости "Сегодня", член украинской делегации Евгения Кравчук назвала новую резолюцию ПАСЕ самой жесткой из всех принятых ранее. В документ были внесены поправки, которые констатируют политическую подоплеку преследований крымских татар оккупационными властями.

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Также накануне Кравчук отмечала, что резолюция ПАСЕ – это еще один международный документ, который смогут использовать и адвокаты, и общественные организации, и правозащитные организации, а затем может быть использована и в исках к России в международных судах.

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Смотрите также в нашем сюжете, как в ПАСЕ реагировали на "обстрел" россиянами британского эсминца:

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