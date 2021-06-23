Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму

До документа були внесені поправки – вони констатують політичне підґрунтя переслідувань кримських татар окупаційною владою

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла новий документ на підтримку корінного населення окупованого Росією Криму.

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Про це повідомила нардепка від "Слуги народу", членкиня делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Резолюція "Порушення прав людини, скоєні проти кримських татар у Криму" була прийнята 23 червня голосами 73 делегатів при 17 тих, хто висловився "проти". Кравчук називає її найжорсткішою з усіх прийнятих раніше.

Під час обговорення до документа внесли поправки, які констатують політичне підґрунтя переслідувань кримських татар окупаційною владою.

Резолюція містить кілька основних тез:

Крим є частиною України, російська окупація півострова і Севастополя незаконна;

окупація Криму супроводжувалася насильством щодо кримських татар, яке триває і понині;

злочини російського режиму стосовно кримських татар включають убивства, тортури, викрадення, заборону мирних мітингів, приниження гідності та інші порушення прав людини;

необхідно скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а його лідерам Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову дозволити повернутися до Криму;

у Криму необхідно припинити застосування російського законодавства (особливо щодо тероризму та екстремізму) і почати застосовувати міжнародне право і закони України.

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Нагадаємо, що це вже не перша резолюція Асамблеї про порушення прав людини на півострові. Наприклад, у 2018 році організація визнала Росію агресором, її дії в Криму – військовим злочином, а захоплені райони Донбасу – окупованими.

А під час зимової сесії ПАРЄ українські делегати ініціювали дебати про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

Дивіться, про що ще говорять в Україні та світі 23 червня: