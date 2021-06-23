Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла новий документ на підтримку корінного населення окупованого Росією Криму.
Про це повідомила нардепка від "Слуги народу", членкиня делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
Резолюція "Порушення прав людини, скоєні проти кримських татар у Криму" була прийнята 23 червня голосами 73 делегатів при 17 тих, хто висловився "проти". Кравчук називає її найжорсткішою з усіх прийнятих раніше.
Під час обговорення до документа внесли поправки, які констатують політичне підґрунтя переслідувань кримських татар окупаційною владою.
Резолюція містить кілька основних тез:
- Крим є частиною України, російська окупація півострова і Севастополя незаконна;
- окупація Криму супроводжувалася насильством щодо кримських татар, яке триває і понині;
- злочини російського режиму стосовно кримських татар включають убивства, тортури, викрадення, заборону мирних мітингів, приниження гідності та інші порушення прав людини;
- необхідно скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а його лідерам Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову дозволити повернутися до Криму;
- у Криму необхідно припинити застосування російського законодавства (особливо щодо тероризму та екстремізму) і почати застосовувати міжнародне право і закони України.
Нагадаємо, що це вже не перша резолюція Асамблеї про порушення прав людини на півострові. Наприклад, у 2018 році організація визнала Росію агресором, її дії в Криму – військовим злочином, а захоплені райони Донбасу – окупованими.
А під час зимової сесії ПАРЄ українські делегати ініціювали дебати про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.
Дивіться, про що ще говорять в Україні та світі 23 червня: