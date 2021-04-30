Коротко і по суті. Кого з топчиновників звільнили і кому ще загрожує відставка

Напередодні травневих свят у вищих ешелонах української влади відбулися досить масштабні перестановки. "Сьогодні" розповідають про всі ключові призначення і відставки поточного тижня, а також про те, хто з міністрів може позбутися посади в найближчому майбутньому.

Відставки і призначення

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28 квітня Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу України". В.о. глави компанії став Юрій Вітренко, який до того як в.о. керував міністерством енергетики.

Фото: vitrenkolibrary.com / "Сьогодні"

29 квітня Верховна Рада 305 голосами призначила новим міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка. Це перший глава Міненерго більш ніж за рік – з березня 2020 року на цій посаді були тільки виконувачі обов'язків.

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Герман Галущенко / Фото: energoatom.com.ua

Того ж дня, 29 квітня, про своє звільнення повідомили:

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30 квітня кілька ЗМІ повідомили, що прессекретар президента України Юлія Мендель залишає свій пост. Ймовірна причина – невдоволення керівництвом Офісу президента її роботою.

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В коментарі "Сьогодні" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Юлія Мендель залишить посаду, але з ОП не втече, а буде займатися комунікацією з іноземними ЗМІ.

Кандидати на вихід

Про те, що "кадрові перепризначення" триватимуть днями журналістам натякнув глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, але не уточнив про кого йдеться.

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30 квітня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка. Ініціаторами виступили 15 депутатів від "Слуги народу" і ще двоє колишніх "слуг". Однак, як заявив пізніше глава фракції Олександр Корнієнко, це лише ініціатива окремих депутатів – і вони вже відкликали проєкт.

Останнім часом багато говорять про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. У Раді вже зібрали голоси для позачергового засідання з цього питання.

Ще один міністр, під яким, імовірно, захиталося крісло, – глава Міністерства аграрної політики Роман Лещенко. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів політолог Володимир Фесенко.

Всього, за словами експерта, в зоні ризику перебувають 3-5 міністрів.