В Кабмине могут быть увольнения: Шмыгаль назвал главного кандидата на выход

Сейчас в правительстве уникальная ситуация – нет ни одной свободной должности и нет исполняющих обязанности. Но это может измениться

/ Фото: Урядовий портал

В Украине сейчас активно обсуждают возможные отставки в Кабинете министров. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что в правительстве нет неприкасаемых, но реально под вопросом только один чиновник – министр здравоохранения Максим Степанов.

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Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что на сегодняшний день за год работы этого правительства сложилась уникальная ситуация – нет ни одной свободной должности и нет исполняющих обязанности.

"Все министры на местах. Это возлагает определенную ответственность на каждого министра, на правительство в целом, на меня. Я всегда говорил и говорю: нет неприкосновенных правительств, министров и премьеров. Каждый должен отвечать за результаты своей работы и быть абсолютно готовым оставить свою должность в случае неэффективной или некорректной работы", – сказал Шмыгаль.

Премьер осознает, что в Верховной Раде недовольны некоторыми министрами и Кабмин готов в случае необходимости принимать кадровые решения.

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"Неприкасаемых нет и ротации в правительстве возможны. Конкретных кандидатур на сегодняшний день у меня на рассмотрении нет… В Верховной Раде собраны подписи, фактически есть постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова. Это пока единственная точка напряжения, которая существует по отношению к министрам", – подчеркнул глава правительства.

На вопрос, есть ли уже кандидат на замену Степанову, если его уволят, Шмыгаль ответил дипломатично: "Некорректно сейчас с моей стороны об этом говорить".

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